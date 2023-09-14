《勇敢的市民》申惠善搞笑装淑女，私下是凶悍女英雄！又与车清华「娘娘与尚宫」再相遇

申惠善主演的电影《千万别开门》上月底才於韩国上映（台湾明日登场），又有一部全新电影《勇敢的市民》即将推出，今（14）日发行商释出了他与李浚荣的两款主演海报与首支预告片。

动作片《勇敢的市民》改编自同名漫画，讲述曾是拳击希望之星却成为短期约聘教师的「萧市民」，为了成为正式教师得忍受不公不义，却又忍不住出手的故事。

说著「在这世上最简单的事是忍耐」，但申惠善扮演的「萧市民」却露出一丝别扭，而这答案从预告片可以得知；「听好了，在这里我就是法律」，李浚荣扮演恶霸学生「韩修刚」，和萧市民的海报形成对比，亦预示了两人的对立。



预告中可见萧市民是个直来直往的人，绝不会让自己吃亏，然而转个身，她就变成了「萧老师」，极力的在生平第一个职场上装作亲切、温柔，但不时会受到学生冷嘲热讽，此时她会悄悄露出本性……然而，为了从约聘教师成为正式老师，她不得不忍下来，直到撞见了韩修刚的恶行恶状，她戴上猫咪面具伸张正义！搞笑的是，听到同事们八卦韩修刚被「戴猫咪面具的男人」修理，萧市民表情与声调相当逗趣，似乎不太愿意被误认为男性。



预告片还有个亮点，是车清华饰演萧市民的同事，车清华与申惠善自《哲仁王后》、‎《SNL Korea 4》与《今生也请多指教》后再相遇（实际上两人目前也是同经纪公司），《勇敢的市民》看似和《哲仁王后》又都是喜剧剧情，不禁令人怀念起《哲仁王后》。



《勇敢的市民》将在10月25日於韩国院线上映。

▼预告片



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