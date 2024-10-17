诺贝尔文学奖获得者韩江：以离婚多年，要求出版社更正家庭信息「对我和他都不公平」

获得诺贝尔文学奖的韩国小说家韩江（54岁）已经在很久之前离婚的消息近日被曝光。

据韩媒「Newsis」新闻报导，一位出版社的关系人透露：「韩江作家与丈夫、文学评论家洪容熙已离婚多年。」据了解，此消息是在一篇重点介绍韩江家庭的报导进行修正时，因应其请求而被披露的。

出版社表示：「韩江老师希望更正报导中提到的洪容熙文学评论家，因为他们很久之前就已经离婚，将他当作现任丈夫报导对两人都不公平，因此请求务必修改。」自从本月10日诺贝尔文学奖公布以来，韩江的作品以及她小说家父亲、兄弟等文学世家的背景被重新提及。 此外，还有一则关於她听到前夫一句话后决定生孩子的故事也被重新关注。



“여름 수박은 달잖아”…아이 안 낳으려던 한강 마음 돌린 남편의 한마디



노벨문학상을 수상한 소설가 한강(54) 작가가 아들과 저녁밥을 먹던 중 수상 소식을 접했다는 이야기가 전해지자 자녀 계획이 없던 한강이 남편의 한마디에 마음을 바꾸고 아이를 낳기로 한 일화가 재조명되고 있다.



13일 여러… pic.twitter.com/bttQUoHCz4 — James (@King_James_Kim) October 13, 2024

当时有一篇题为《原本不打算生孩子的韩江作家被说服的一句话》的内容在韩网疯传，其中包含了自传小说《沉默》中的一部份内容。根据小说，韩江曾表示：「这个世界确实有美好的瞬间，当下还是值得活下去的。」但她也说：「孩子成长的过程中，如何度过这些困境？ 能否成功走出来？ 这些都不是我能替他经历的，怎么能让他重新去经历这些事情？」

当时的丈夫洪容熙文学评论家说：「世界上有多少美味的东西呀！夏天的西瓜很甜，春天有甜瓜，渴了的时候水也很甜。」他还说：「难道不想让孩子去尝试这些美味吗？ 不想让她听雨声，看到下雪的景象吗？」听到这些话，韩江突然笑了起来，说：「其他的事情我不知道，但夏天西瓜甜这一点，却是真实的。」她回忆道：「想到那种像糖一样碎开的红色西瓜的味道，我笑著，最终无话可说。」

此外，韩江作家获得2024年诺贝尔文学奖，成为韩国首位以及亚洲首位获此殊荣的女性，她在接受诺贝尔委员会的采访时表示：「刚和儿子吃完晚饭，就听到了得奖的消息」，透露了她目前与儿子同住的情况。 实际上，韩江与她的儿子共同经营位於首尔钟路区通义洞的「书店今天」。

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