二代男团 TEEN TOP 睽违四年来台 演唱会 10 月 21 日登场

以刀群舞闻名的南韩二代男团 TEEN TOP(天地、Niel、Ricky 与创造)时隔四年将再次来台举办演唱会,TEEN TOP 今年七月带来出道 13 周年的新专辑《 TEEN TOP [4SHO] 》,想对粉丝们传达要一直在一起的约定,也包含了对 Angel(粉丝名)的感谢和一路以来的支持。

TEEN TOP 将於 10 月 21 日(六)来台在 Zepp New Taipei 举办 「2023 TEEN TOP CONCERT IN TAIWAN “we gonna rock it drop it top it hey don't stop it pop it LIVE”」演唱会,演唱会门票将在 9 月 24 日中午 12 点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖,,TEEN TOP 除了将带来多首经典歌曲,也将带来今年发行的新歌舞台,粉丝们务必把握这次的演唱会。



TEEN TOP 出道前就已被美国 MTV 认证歌唱实力,当时团员们平均年龄仅 16 岁,除了唱功备受认可,TEEN TOP 更以整齐划一的团体舞蹈获封为「刀群舞偶像」,唱跳实力兼具。先前他们透过「Teen Top Re-cording Project」请粉丝们选出想要再听到的 TEEN TOP 名曲,最终第一名由〈Missing You〉拿下,该首歌也重新录制收录到新专辑中。

TEEN TOP 对於时隔很久将来台见 Angel 表示激动又期待。这次将推出台湾限量周边商品,购买周边商品者还有机会可以参加签名会,期望和 Angel 度过幸福的时光。相关活动讯息请密切锁定希林国际 Chillin International 和 VIBE MAKER 希波企划粉丝专页。



【2023 TEEN TOP CONCERT IN TAIWAN “we gonna rock it drop it top it hey don't stop it pop it LIVE”】

活动日期 ⎪ 2023 年 10 月 21 日(六)

演出时间 ⎪ 19:00(实际演出时间以现场公告为准)

演出地点 ⎪ Zepp New Taipei(新北市新庄宏汇广场八楼)

启售时间 ⎪ 2023 年 09 月 24 日(日)中午 12:00

售票系统 ⎪ 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

票价 ⎪ 1F SEATING NT$ 4,600 / 2F SEATING NT$ 4,200

※ 限量 1F SEATING VIP 套票 NT$ 5,600(含价值 NT$ 4,600 1F SEATING 票券乙张、一对一击掌福利券乙张以及 VIP 专属挂绳工作证套组乙组)

主办单位 ⎪ 希林国际Chillin International

执行单位 ⎪ VIBE MAKER 希波企划

