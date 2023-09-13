二代男團 TEEN TOP 睽違四年來台 演唱會 10 月 21 日登場

以刀群舞聞名的南韓二代男團 TEEN TOP（天地、Niel、Ricky 與創造）時隔四年將再次來台舉辦演唱會，TEEN TOP 今年七月帶來出道 13 週年的新專輯《 TEEN TOP [4SHO] 》，想對粉絲們傳達要一直在一起的約定，也包含了對 Angel（粉絲名）的感謝和一路以來的支持。

TEEN TOP 將於 10 月 21 日（六）來台在 Zepp New Taipei 舉辦 「2023 TEEN TOP CONCERT IN TAIWAN “we gonna rock it drop it top it hey don't stop it pop it LIVE”」演唱會，演唱會門票將在 9 月 24 日中午 12 點在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台開賣，，TEEN TOP 除了將帶來多首經典歌曲，也將帶來今年發行的新歌舞台，粉絲們務必把握這次的演唱會。



TEEN TOP 出道前就已被美國 MTV 認證歌唱實力，當時團員們平均年齡僅 16 歲，除了唱功備受認可，TEEN TOP 更以整齊劃一的團體舞蹈獲封為「刀群舞偶像」，唱跳實力兼具。先前他們透過「Teen Top Re-cording Project」請粉絲們選出想要再聽到的 TEEN TOP 名曲，最終第一名由〈Missing You〉拿下，該首歌也重新錄製收錄到新專輯中。

TEEN TOP 對於時隔很久將來台見 Angel 表示激動又期待。這次將推出台灣限量周邊商品，購買周邊商品者還有機會可以參加簽名會，期望和 Angel 度過幸福的時光。相關活動訊息請密切鎖定希林國際 Chillin International 和 VIBE MAKER 希波企劃粉絲專頁。



【2023 TEEN TOP CONCERT IN TAIWAN “we gonna rock it drop it top it hey don't stop it pop it LIVE”】

活動日期 ⎪ 2023 年 10 月 21 日（六）

演出時間 ⎪ 19:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點 ⎪ Zepp New Taipei（新北市新莊宏匯廣場八樓）

啟售時間 ⎪ 2023 年 09 月 24 日（日）中午 12:00

售票系統 ⎪ 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

票價 ⎪ 1F SEATING NT$ 4,600 / 2F SEATING NT$ 4,200

※ 限量 1F SEATING VIP 套票 NT$ 5,600（含價值 NT$ 4,600 1F SEATING 票券乙張、一對一擊掌福利券乙張以及 VIP 專屬掛繩工作證套組乙組）

主辦單位 ⎪ 希林國際Chillin International

執行單位 ⎪ VIBE MAKER 希波企劃

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