浪漫女王回归！tvN《因为不想吃亏》申敏儿＋金永大组成「假夫妻」上演爱情喜剧！预计2024年播出

tvN新剧《因为不想吃亏》剧情描述一位因不想吃亏而举办假婚礼的女子「孙海英」以及一位因不想伤害别人而成了假新郎的男子「金智旭」，两人因损益关系而成立的爱情故事即将展开。

浪漫剧女王申敏儿再度回归小萤幕，本次在《因为不想吃亏》剧中，她将饰演一位无论在何时何地，或是对谁，任何情况下都不愿意吃亏有损失的女子孙海英一角，她从小就必须与别人共享母亲的爱，在恋爱中也时常让步，在职场上也面临著即将失去升职的机会，因此她策划了一场假婚礼。透过《海岸村恰恰恰》中的浪漫恋情受到大家喜爱的申敏儿，将再度挑战浪漫喜剧。



演员金永大则是饰演一位被称为市民警察或是小区正义魔人，无法回避就是一定会帮助他人的夜间便利商店兼职男子金智旭一角，拥有优秀的头脑以及诚实的完美工读生，但却从难搞的客人孙海英这里收到了不像话的求婚！他接受了扮演假新郎的打工机会，透过《流星》《禁婚令》挑战不同题材的金永大，将在本次再度挑战新的人物设定。



光是申敏儿与金永大的合作就已经令观众们相当期待，导演则是由通过电视原创《酒鬼都市女人们》展现风趣风格的金正植导演执导，剧本由《她的私生活》的金惠英作家完成了扎实的故事。制作组也表示，《因为不想吃亏》是一部能够让观众们轻松观赏的作品，也有著令大家能够有高度共鸣的写实故事，是大家收看后不会感到吃亏的电视剧。《因为不想吃亏》将於2024年透过TVING以及tvN公开。



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