TWICE和RED VELVET这两首歌的歌词不能仔细研究！海外歌迷：这根本就是限制级内容啊

不说不知道,说完似乎是那么一回事!

近日,韩国交流网站theqoo上公开了一篇题为「在海外被解读为19禁歌词的TWICE和Red Velvet歌曲」,文中提到的是TWICE的《Like OOH-AHH》以及Red Velvet的《Ice Cream Cake》,还贴出了两首歌曲的部份歌词。

《Like OOH-AHH》



단 한번도 느껴본 적 없는 걸 将那些我从未经历的事/

알게 해주는教会我的人/

(사람 기다리고 있는 걸)我在等著那个人/

얼마가 돼도 기다리고 싶어 不论要多久 我都会等待著/

I just wanna fall in love/

I just wanna fall in love/

어떻게 내가 움직일 수 없게 怎样才会让我无法动弹/

날 Ooh Ahh Ooh Ahh 하게 만들어줘 让我变得优雅优雅起来吧/

가짜 가짜 진심 없는 가짜 虚假 虚假 没有真心的虚假/

잘 가 잘 가 Huh 再见 再见 Huh/

(OOH-AHH하게) 要优雅地/

어떻게 이제 더 할말이 없게 要怎样才让我无话可说/

날 Ooh Ahh Ooh Ahh 하게 만들어줘 让我变得优雅优雅起来吧/

Bla La La La 말만하지 말고 不要只用嘴说/

느껴지게 Huh 去感受吧 Huh/

(OOH-AHH하게) 要优雅地/

날 봐 거봐 또 두 번 봐 看我 来看我 再看我一眼/

한번 지나치고 등을 돌려 쳐다봐 (TWICE) 擦身而过又回过头来看我(TWICE)/

어딜 가더라도 항상 민 낯 不管去哪儿总是素颜/

하지만 내가 제일 빛나 但是我却最闪耀/

낮은 신발 신어도 가치는 High 就算穿平底鞋身价也很高/

머릿속엔 늘 영화 속 같은 La La La 脑海中总像电影一样 La La La/

장면들이 지나가네 생각만해도 떨리네 yeah 画面一闪而过 想想都很心动 yeah/

이제는 나도 누군가 하고 사랑에 现在我也想和别人/

빠져 보고 싶어 Baby 陷入爱情 Baby/

잘 들어요 내 Boy 好好听著 我的Boy/

단 한번도 느껴본 적 없는 걸 将那些我从未经历的事/

알게 해주는 教会我的人/

(사람 기다리고 있는 걸) 我在等著那个人/

얼마가 돼도 기다리고 싶어 不论要多久 我都会等待著/

I just wanna fall in love/

I just wanna fall in love/

어떻게 내가 움직일 수 없게 怎样才会让我无法动弹/

날 Ooh Ahh Ooh Ahh 하게 만들어줘 让我变得优雅优雅起来吧/

가짜 가짜 진심 없는 가짜 虚假 虚假 没有真心的虚假/

잘 가 잘 가 Huh 再见 再见 Huh/

(OOH-AHH하게) 要优雅地/

어떻게 이제 더 할말이 없게 要怎样才让我无话可说/

날 Ooh Ahh Ooh Ahh 하게 만들어줘 让我变得优雅优雅起来吧/

Bla La La La 말만하지 말고 不要只用嘴说/

느껴지게 Huh 去感受吧 Huh/

(OOH-AHH하게) 要优雅地/

아무하고 만나 시작하기 싫어 不想随便和人恋爱/

쉽지 않은 여자 그게 나인걸 不简单的女人 这就是我/

......

《Ice Cream Cake》



주세요 달콤한 그 맛 ice cream cake 请给我 那甜蜜的味道/

특별해 오늘에 어울리는 맛으로 与其变得特别的 相配今天的味道 /

입가에 묻은 ice cream 에 嘴角沾著的 Ice Cream /

네 가슴 두근거려 내게 다가 오겠죠 你就会心跳不停 向我靠近了吧 /

It's so tasty, come and chase me 못 참겠어 受不了了 /

I screamm you scream, gimme that, gimme that ice cream/



Oh vanilla chocolate honey with a cherry on top/

매일 다양하게 보여줄게 너에게만 每天都只向你展示千姿百态的我/

무지갤 그려대는 저 분수대 보다 난 比起会用彩虹喷泉描绘爱情的你/

사랑을 그려내는 네게 좀 더 끌릴 거야 更喜欢是你对待我会如此的甜腻 /

넌 나를 데리고 떠나 어서 떠나 你会温柔的牵我的手 /

조그만 스쿠터에 태워봐 oh 날 骑著摩托车 带著我离开oh/

Uh 네 허릴 감싸는 내 손에 오늘이 Uh 环抱著你的腰 哪怕只有今天/

다 가도 맘이 두근두근 거리지 心脏也会扑通扑通不停跳动/

Lalalalala lalalala lalalalala/



주세요 달콤한 그 맛 ice cream cake 请给我 那甜蜜的味道/

특별해 오늘에 어울리는 맛으로 与其变得特别的 相配今天的味道/

입가에 묻은 ice cream 에 嘴角沾著的 Ice Cream/

네 가슴 두근거려 내게 다가 오겠죠 你就会心跳不停 向我靠近了吧/

It's so tasty come and chase me 못 참겠어 受不了了/

I scream, you scream, gimme that, gimme that ice cream I scream, you scream, gimme that, gimme that ice cream I scream, you scream, gimme that, gimme that/



Pops 내 입안에 녹아 내리는 중 冰淇淋 在我的嘴里融化/

잔뜩 넣어 내 입안이 녹아 내리는 줄 在我装得满满的融化嘴里/

Baby boy 다른 남자들은 아무것도 몰라 别的男人 他什么都不知道/

You're so fine 해서 안 튀는 옷만 골라 选了不显眼的衣服 /

Never get me wrong my boo/

I have no 관심 in that bag 지루한 월화부터 수목까지 man I wanna pass 从无聊的周一周二周三/

날 보는 네 시선에 see some good vibe 看向我你的视线/

기분 좋은 느ǃ이야 너와 눈이 마주치는 순간 心情很好的这感觉 出现和你对视的这瞬间/

Gimme that, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that ice cream/



어서요 부드런 그 맛 ice cream cake 快给我 那柔软触感的ice cream cake/

오직 널 기다리며 촛불을 켜둘게요 现在只等待著 你点亮蜡烛/

따스한 맘에 ice cream cake 温暖心里的/

녹아버리기 전에 내게 입맞춰줘요 在融化之前 快快亲吻我吧/

It's so tasty come and chase me 네 입술이 달콤하게 녹아요 나는 눈을 감아요 你的嘴唇 闭上眼睛体验著/

달콤한 그 맛 ice cream cake 甜蜜亲昵的亲吻/

특별해질 오늘에 어울리는 맛으로 与其变得特别的 相配今天的味道/

입가에 묻은 ice cream 에 嘴角沾著的/

Ice Cream 네 가슴 두근거려 내게 다가 오겠죠你就会心跳不停/

It's so tasty come and chase me 못 참겠어受不了了

......

▼相关内容引来了广大韩国网友的围观和讨论,大家纷纷留言:

1. 听到歌就能联想到那方面的人才是人才吧。

2. 其实歌词却是写得蛮露骨的。

3. 啊? 我完全没朝那方面想,只觉得歌很好听,但是你说是19禁歌词之后再去听,确实又有点像。

4. 用隐喻的手法写入歌词的人是变态吗? 真的都以为听歌的人都是傻子?

5. 没在国外生活过的我一听也觉得歌词有问题。

6. 《Like OOH-AHH》还是小时候听到的歌曲,当时就觉得有些怪怪的。

7. 《Like OOH-AHH》蛮明显的,但是《Ice Cream Cake》我是一点都没听出来。

8. 去ktv唱《Like OOH-AHH》的时候大受打击,大声唱出 OOH-AHH的时候就感觉有些奇怪,歌词写得已经很露骨了。

9. 反正我当初一听就觉得有性暗示。

10. 大众歌曲居然写这种歌词。

11. 够明显的了,身为韩国人的我也听出来了。

12. 我只是觉得歌词毫无逻辑,为什么要「让我优雅起来」,根本不理解,看到其他网友的解释,突然就懂了。

13. 《Like OOH-AHH》旋律太轻快了,以至於让很多人忽略了歌词。

14. 我觉得,ice cream除了 I scream的意思之外,更多的隐喻是在吃的动作。

15. 成员们年纪那么小就要唱这些歌。

