TWICE和RED VELVET这两首歌的歌词不能仔细研究！海外歌迷：这根本就是限制级内容啊

不说不知道，说完似乎是那么一回事！

近日，韩国交流网站theqoo上公开了一篇题为「在海外被解读为19禁歌词的TWICE和Red Velvet歌曲」，文中提到的是TWICE的《Like OOH-AHH》以及Red Velvet的《Ice Cream Cake》，还贴出了两首歌曲的部份歌词。

《Like OOH-AHH》



단 한번도 느껴본 적 없는 걸 将那些我从未经历的事／

알게 해주는教会我的人／

（사람 기다리고 있는 걸）我在等著那个人／

얼마가 돼도 기다리고 싶어 不论要多久 我都会等待著／

I just wanna fall in love／

I just wanna fall in love／

어떻게 내가 움직일 수 없게 怎样才会让我无法动弹／

날 Ooh Ahh Ooh Ahh 하게 만들어줘 让我变得优雅优雅起来吧／

가짜 가짜 진심 없는 가짜 虚假 虚假 没有真心的虚假／

잘 가 잘 가 Huh 再见 再见 Huh／

（OOH-AHH하게） 要优雅地／

어떻게 이제 더 할말이 없게 要怎样才让我无话可说／

날 Ooh Ahh Ooh Ahh 하게 만들어줘 让我变得优雅优雅起来吧／

Bla La La La 말만하지 말고 不要只用嘴说／

느껴지게 Huh 去感受吧 Huh／

（OOH-AHH하게） 要优雅地／

날 봐 거봐 또 두 번 봐 看我 来看我 再看我一眼／

한번 지나치고 등을 돌려 쳐다봐 （TWICE） 擦身而过又回过头来看我（TWICE）／

어딜 가더라도 항상 민 낯 不管去哪儿总是素颜／

하지만 내가 제일 빛나 但是我却最闪耀／

낮은 신발 신어도 가치는 High 就算穿平底鞋身价也很高／

머릿속엔 늘 영화 속 같은 La La La 脑海中总像电影一样 La La La／

장면들이 지나가네 생각만해도 떨리네 yeah 画面一闪而过 想想都很心动 yeah／

이제는 나도 누군가 하고 사랑에 现在我也想和别人／

빠져 보고 싶어 Baby 陷入爱情 Baby／

잘 들어요 내 Boy 好好听著 我的Boy／

단 한번도 느껴본 적 없는 걸 将那些我从未经历的事／

알게 해주는 教会我的人／

（사람 기다리고 있는 걸） 我在等著那个人／

얼마가 돼도 기다리고 싶어 不论要多久 我都会等待著／

I just wanna fall in love／

I just wanna fall in love／

어떻게 내가 움직일 수 없게 怎样才会让我无法动弹／

날 Ooh Ahh Ooh Ahh 하게 만들어줘 让我变得优雅优雅起来吧／

가짜 가짜 진심 없는 가짜 虚假 虚假 没有真心的虚假／

잘 가 잘 가 Huh 再见 再见 Huh／

（OOH-AHH하게） 要优雅地／

어떻게 이제 더 할말이 없게 要怎样才让我无话可说／

날 Ooh Ahh Ooh Ahh 하게 만들어줘 让我变得优雅优雅起来吧／

Bla La La La 말만하지 말고 不要只用嘴说／

느껴지게 Huh 去感受吧 Huh／

（OOH-AHH하게） 要优雅地／

아무하고 만나 시작하기 싫어 不想随便和人恋爱／

쉽지 않은 여자 그게 나인걸 不简单的女人 这就是我／

......

《Ice Cream Cake》



주세요 달콤한 그 맛 ice cream cake 请给我 那甜蜜的味道／

특별해 오늘에 어울리는 맛으로 与其变得特别的 相配今天的味道 ／

입가에 묻은 ice cream 에 嘴角沾著的 Ice Cream ／

네 가슴 두근거려 내게 다가 오겠죠 你就会心跳不停 向我靠近了吧 ／

It's so tasty， come and chase me 못 참겠어 受不了了 ／

I screamm you scream, gimme that, gimme that ice cream／



Oh vanilla chocolate honey with a cherry on top／

매일 다양하게 보여줄게 너에게만 每天都只向你展示千姿百态的我／

무지갤 그려대는 저 분수대 보다 난 比起会用彩虹喷泉描绘爱情的你／

사랑을 그려내는 네게 좀 더 끌릴 거야 更喜欢是你对待我会如此的甜腻 ／

넌 나를 데리고 떠나 어서 떠나 你会温柔的牵我的手 ／

조그만 스쿠터에 태워봐 oh 날 骑著摩托车 带著我离开oh／

Uh 네 허릴 감싸는 내 손에 오늘이 Uh 环抱著你的腰 哪怕只有今天／

다 가도 맘이 두근두근 거리지 心脏也会扑通扑通不停跳动／

Lalalalala lalalala lalalalala／



주세요 달콤한 그 맛 ice cream cake 请给我 那甜蜜的味道／

특별해 오늘에 어울리는 맛으로 与其变得特别的 相配今天的味道／

입가에 묻은 ice cream 에 嘴角沾著的 Ice Cream／

네 가슴 두근거려 내게 다가 오겠죠 你就会心跳不停 向我靠近了吧／

It's so tasty come and chase me 못 참겠어 受不了了／

I scream, you scream, gimme that, gimme that ice cream I scream, you scream, gimme that, gimme that ice cream I scream, you scream, gimme that, gimme that／



Pops 내 입안에 녹아 내리는 중 冰淇淋 在我的嘴里融化／

잔뜩 넣어 내 입안이 녹아 내리는 줄 在我装得满满的融化嘴里／

Baby boy 다른 남자들은 아무것도 몰라 别的男人 他什么都不知道／

You're so fine 해서 안 튀는 옷만 골라 选了不显眼的衣服 ／

Never get me wrong my boo／

I have no 관심 in that bag 지루한 월화부터 수목까지 man I wanna pass 从无聊的周一周二周三／

날 보는 네 시선에 see some good vibe 看向我你的视线／

기분 좋은 느ǃ이야 너와 눈이 마주치는 순간 心情很好的这感觉 出现和你对视的这瞬间／

Gimme that, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that ice cream／



어서요 부드런 그 맛 ice cream cake 快给我 那柔软触感的ice cream cake／

오직 널 기다리며 촛불을 켜둘게요 现在只等待著 你点亮蜡烛／

따스한 맘에 ice cream cake 温暖心里的／

녹아버리기 전에 내게 입맞춰줘요 在融化之前 快快亲吻我吧／

It's so tasty come and chase me 네 입술이 달콤하게 녹아요 나는 눈을 감아요 你的嘴唇 闭上眼睛体验著／

달콤한 그 맛 ice cream cake 甜蜜亲昵的亲吻／

특별해질 오늘에 어울리는 맛으로 与其变得特别的 相配今天的味道／

입가에 묻은 ice cream 에 嘴角沾著的／

Ice Cream 네 가슴 두근거려 내게 다가 오겠죠你就会心跳不停／

It's so tasty come and chase me 못 참겠어受不了了

......

▼相关内容引来了广大韩国网友的围观和讨论，大家纷纷留言：

1. 听到歌就能联想到那方面的人才是人才吧。

2. 其实歌词却是写得蛮露骨的。

3. 啊？ 我完全没朝那方面想，只觉得歌很好听，但是你说是19禁歌词之后再去听，确实又有点像。

4. 用隐喻的手法写入歌词的人是变态吗？ 真的都以为听歌的人都是傻子？

5. 没在国外生活过的我一听也觉得歌词有问题。

6. 《Like OOH-AHH》还是小时候听到的歌曲，当时就觉得有些怪怪的。

7. 《Like OOH-AHH》蛮明显的，但是《Ice Cream Cake》我是一点都没听出来。

8. 去ktv唱《Like OOH-AHH》的时候大受打击，大声唱出 OOH-AHH的时候就感觉有些奇怪，歌词写得已经很露骨了。

9. 反正我当初一听就觉得有性暗示。

10. 大众歌曲居然写这种歌词。

11. 够明显的了，身为韩国人的我也听出来了。

12. 我只是觉得歌词毫无逻辑，为什么要「让我优雅起来」，根本不理解，看到其他网友的解释，突然就懂了。

13. 《Like OOH-AHH》旋律太轻快了，以至於让很多人忽略了歌词。

14. 我觉得，ice cream除了 I scream的意思之外，更多的隐喻是在吃的动作。

15. 成员们年纪那么小就要唱这些歌。

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