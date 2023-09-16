TWICE和RED VELVET這兩首歌的歌詞不能仔細研究！海外歌迷：這根本就是限制級內容啊

不說不知道，說完似乎是那麼一回事！

近日，韓國交流網站theqoo上公開了一篇題為「在海外被解讀為19禁歌詞的TWICE和Red Velvet歌曲」，文中提到的是TWICE的《Like OOH-AHH》以及Red Velvet的《Ice Cream Cake》，還貼出了兩首歌曲的部份歌詞。

《Like OOH-AHH》



단 한번도 느껴본 적 없는 걸 將那些我從未經歷的事／

알게 해주는教會我的人／

（사람 기다리고 있는 걸）我在等著那個人／

얼마가 돼도 기다리고 싶어 不論要多久 我都會等待著／

I just wanna fall in love／

I just wanna fall in love／

어떻게 내가 움직일 수 없게 怎樣才會讓我無法動彈／

날 Ooh Ahh Ooh Ahh 하게 만들어줘 讓我變得優雅優雅起來吧／

가짜 가짜 진심 없는 가짜 虛假 虛假 沒有真心的虛假／

잘 가 잘 가 Huh 再見 再見 Huh／

（OOH-AHH하게） 要優雅地／

어떻게 이제 더 할말이 없게 要怎樣才讓我無話可說／

날 Ooh Ahh Ooh Ahh 하게 만들어줘 讓我變得優雅優雅起來吧／

Bla La La La 말만하지 말고 不要只用嘴說／

느껴지게 Huh 去感受吧 Huh／

（OOH-AHH하게） 要優雅地／

날 봐 거봐 또 두 번 봐 看我 來看我 再看我一眼／

한번 지나치고 등을 돌려 쳐다봐 （TWICE） 擦身而過又回過頭來看我（TWICE）／

어딜 가더라도 항상 민 낯 不管去哪兒總是素顏／

하지만 내가 제일 빛나 但是我卻最閃耀／

낮은 신발 신어도 가치는 High 就算穿平底鞋身價也很高／

머릿속엔 늘 영화 속 같은 La La La 腦海中總像電影一樣 La La La／

장면들이 지나가네 생각만해도 떨리네 yeah 畫面一閃而過 想想都很心動 yeah／

이제는 나도 누군가 하고 사랑에 現在我也想和別人／

빠져 보고 싶어 Baby 陷入愛情 Baby／

잘 들어요 내 Boy 好好聽著 我的Boy／

단 한번도 느껴본 적 없는 걸 將那些我從未經歷的事／

알게 해주는 教會我的人／

（사람 기다리고 있는 걸） 我在等著那個人／

얼마가 돼도 기다리고 싶어 不論要多久 我都會等待著／

I just wanna fall in love／

I just wanna fall in love／

어떻게 내가 움직일 수 없게 怎樣才會讓我無法動彈／

날 Ooh Ahh Ooh Ahh 하게 만들어줘 讓我變得優雅優雅起來吧／

가짜 가짜 진심 없는 가짜 虛假 虛假 沒有真心的虛假／

잘 가 잘 가 Huh 再見 再見 Huh／

（OOH-AHH하게） 要優雅地／

어떻게 이제 더 할말이 없게 要怎樣才讓我無話可說／

날 Ooh Ahh Ooh Ahh 하게 만들어줘 讓我變得優雅優雅起來吧／

Bla La La La 말만하지 말고 不要只用嘴說／

느껴지게 Huh 去感受吧 Huh／

（OOH-AHH하게） 要優雅地／

아무하고 만나 시작하기 싫어 不想隨便和人戀愛／

쉽지 않은 여자 그게 나인걸 不簡單的女人 這就是我／

......

《Ice Cream Cake》



주세요 달콤한 그 맛 ice cream cake 請給我 那甜蜜的味道／

특별해 오늘에 어울리는 맛으로 與其變得特別的 相配今天的味道 ／

입가에 묻은 ice cream 에 嘴角沾著的 Ice Cream ／

네 가슴 두근거려 내게 다가 오겠죠 你就會心跳不停 向我靠近了吧 ／

It's so tasty， come and chase me 못 참겠어 受不了了 ／

I screamm you scream, gimme that, gimme that ice cream／



Oh vanilla chocolate honey with a cherry on top／

매일 다양하게 보여줄게 너에게만 每天都只向你展示千姿百態的我／

무지갤 그려대는 저 분수대 보다 난 比起會用彩虹噴泉描繪愛情的你／

사랑을 그려내는 네게 좀 더 끌릴 거야 更喜歡是你對待我會如此的甜膩 ／

넌 나를 데리고 떠나 어서 떠나 你會溫柔的牽我的手 ／

조그만 스쿠터에 태워봐 oh 날 騎著摩托車 帶著我離開oh／

Uh 네 허릴 감싸는 내 손에 오늘이 Uh 環抱著你的腰 哪怕只有今天／

다 가도 맘이 두근두근 거리지 心臟也會撲通撲通不停跳動／

Lalalalala lalalala lalalalala／



주세요 달콤한 그 맛 ice cream cake 請給我 那甜蜜的味道／

특별해 오늘에 어울리는 맛으로 與其變得特別的 相配今天的味道／

입가에 묻은 ice cream 에 嘴角沾著的 Ice Cream／

네 가슴 두근거려 내게 다가 오겠죠 你就會心跳不停 向我靠近了吧／

It's so tasty come and chase me 못 참겠어 受不了了／

I scream, you scream, gimme that, gimme that ice cream I scream, you scream, gimme that, gimme that ice cream I scream, you scream, gimme that, gimme that／



Pops 내 입안에 녹아 내리는 중 冰淇淋 在我的嘴裡融化／

잔뜩 넣어 내 입안이 녹아 내리는 줄 在我裝得滿滿的融化嘴裡／

Baby boy 다른 남자들은 아무것도 몰라 別的男人 他什麼都不知道／

You're so fine 해서 안 튀는 옷만 골라 選了不顯眼的衣服 ／

Never get me wrong my boo／

I have no 관심 in that bag 지루한 월화부터 수목까지 man I wanna pass 從無聊的週一週二週三／

날 보는 네 시선에 see some good vibe 看向我你的視線／

기분 좋은 느ǃ이야 너와 눈이 마주치는 순간 心情很好的這感覺 出現和你對視的這瞬間／

Gimme that, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that ice cream／



어서요 부드런 그 맛 ice cream cake 快給我 那柔軟觸感的ice cream cake／

오직 널 기다리며 촛불을 켜둘게요 現在只等待著 你點亮蠟燭／

따스한 맘에 ice cream cake 溫暖心裡的／

녹아버리기 전에 내게 입맞춰줘요 在融化之前 快快親吻我吧／

It's so tasty come and chase me 네 입술이 달콤하게 녹아요 나는 눈을 감아요 你的嘴唇 閉上眼睛體驗著／

달콤한 그 맛 ice cream cake 甜蜜親暱的親吻／

특별해질 오늘에 어울리는 맛으로 與其變得特別的 相配今天的味道／

입가에 묻은 ice cream 에 嘴角沾著的／

Ice Cream 네 가슴 두근거려 내게 다가 오겠죠你就會心跳不停／

It's so tasty come and chase me 못 참겠어受不了了

......

▼相關內容引來了廣大韓國網友的圍觀和討論，大家紛紛留言：

1. 聽到歌就能聯想到那方面的人才是人才吧。

2. 其實歌詞卻是寫得蠻露骨的。

3. 啊？ 我完全沒朝那方面想，只覺得歌很好聽，但是你說是19禁歌詞之後再去聽，確實又有點像。

4. 用隱喻的手法寫入歌詞的人是變態嗎？ 真的都以為聽歌的人都是傻子？

5. 沒在國外生活過的我一聽也覺得歌詞有問題。

6. 《Like OOH-AHH》還是小時候聽到的歌曲，當時就覺得有些怪怪的。

7. 《Like OOH-AHH》蠻明顯的，但是《Ice Cream Cake》我是一點都沒聽出來。

8. 去ktv唱《Like OOH-AHH》的時候大受打擊，大聲唱出 OOH-AHH的時候就感覺有些奇怪，歌詞寫得已經很露骨了。

9. 反正我當初一聽就覺得有性暗示。

10. 大眾歌曲居然寫這種歌詞。

11. 夠明顯的了，身為韓國人的我也聽出來了。

12. 我只是覺得歌詞毫無邏輯，為什麼要「讓我優雅起來」，根本不理解，看到其他網友的解釋，突然就懂了。

13. 《Like OOH-AHH》旋律太輕快了，以至於讓很多人忽略了歌詞。

14. 我覺得，ice cream除了 I scream的意思之外，更多的隱喻是在吃的動作。

15. 成員們年紀那麼小就要唱這些歌。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞