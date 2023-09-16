【韩网热帖】Dex终於见到理想型TWICE Sana本尊了：脑袋当机，全身上下红透了

将TWICE Sana视为理想型的YouTuber Dex终於见到了Sana本人。

日前YouTube频道「Daily Chill」的「Dex 的冷面采访」发布了宣传预告短片，公开了「冷面采访」第二季Dex见到理想型Sana时的反应。 Sana也是第二季节目的首位嘉宾，当Dex在见到女神本尊时紧张到颤抖，根本无法直视对方，完全化身为迷弟。



Dex此前曾出现在《Radio Star》中并透露自己是TWICE的粉丝，Sana更是自己的理想型，是他军旅生活中的活力源泉。



Dex和Sana见面的预告片一出，即刻就在韩国网友之间引爆热烈反响，被大家调侃「Dex出故障了」：

1. 连耳朵还有脖子都是红的，哈哈哈好可爱啊

2. 哇 SANA真的太美了.... Dex这完全就是死忠铁粉的反应，跟我第一次见到本命时一模一样

3. 录这期节目Dex应该倒贴钱才对啊

4. 话说我曾经见过TWICE真人，SANA真的太美了 所以我全程盯著她看，视线不由自主就被她吸引过去了

5. 这话可以说吗，两个人真的好配啊

6. 没有SANA不能活 shy shy shy

7. 我既爱Dex又爱SANA ......... 两个人随便谁过来跟我谈个恋爱吧

8. 为什么感觉两人有点像

9. 我能理解Dex的心情，我要是站在SANA面前也会紧张得要命，太羡慕Dex了!!

10. 快看他，脸一直都是红的

11. Dex全程脸红，不过对不起啊，SANA欧尼是我的女人

12. 和本命用非敬语聊天，确实会全程脑袋宕机，完全能够理解，我甚至会因为太紧张都不敢对视

13. 不光是脸，他连身体都变红了

14. 怎么回事啊，我怎么都心动起来了啊

15. SANA不上镜，其实真人更加美

16. Dex呀，你怎么变这样了，一直坐立不安，哈哈哈哈哈

17. Dex哥，我是希望你幸福，但没希望你幸福到能见Sana

18. 馅儿已经全露完了啊，哈哈哈哈，全身上下都红透了

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