《灾后调查日志2》结局太反转！从地狱回来的珍岛犬金来沅让观众大哭…（EP.11 –12完）

[有雷] 《灾后调查日志2》在甫开播就面临主角之一的孙浩俊在火场中牺牲，让观众惊讶不已，日前刚播毕的最后两集，甚至连金来沅都被抬上法医相验解剖台了！一次次的案件越来越残忍，最终的Big Boss的确也难以击败，最终的两集更把所有线索都连结回之前的案件，是相当精彩的完美收尾。

以下为防雷线



《灾后调查日志2》从第一季的消防队与警察局通力合作，第二季的剧情与国科搜的连结也更加紧密，加入了不少新面孔协助办案，案件的难度也越来越高，甚至一直出现之前案件中的蛛丝马迹，如果没有把两季作品连著收看的话，细节部分很可能就忘记了。幕后黑手竟然是一位会自制炸弹的医生！聪明程度不在话下，犯案时的缜密也完全没留下任何线索，甚至混入国科搜没人能发现他！



珍岛犬被炸弹客从耳后植入晶片与窃听装置，不但一举一动都受到监控，还能不时远段控制电流发出，让陈浩介痛苦倒地。同仁明毕因为他还受到严重烧伤，炸弹客也以此威胁陈浩介，加上同步威胁挟持了陈浩介的父亲，让陈浩介只好听从指示而变成警方通缉的对象。



陈浩介跟著父亲奔上屋顶，想不到父亲身上的炸弹却被引爆了，让好不容易回归救难队伍的宋雪（孔升妍饰）目睹了陈浩介与父亲在屋顶遇上爆炸而尸体双双被抬出的现场，令她自责又难以接受。陈浩介的尸体甚至被抬上了解剖台，他的同仁长官以及宋雪都不忍看下去而离开了现场。殊不知一切都是陈浩介设下的陷阱，想以诈死来突破连锁炸弹客的心防，果然炸弹客终於露出马脚而接受法律的制裁，遣返美国。



金来沅又增加了一部人生作品，片中他所饰演的陈浩介相当热血，也因身为警察而感受到沉重使命感，他曾对宋雪说「无法和你约定我能平安下班」，因为遇见危险他总是奋不顾身冲第一，帅气程度与魅力再度席卷女性观众们。金来沅也表示相当感谢大家对这部作品的喜爱，也特别感谢拍摄时在严寒的冬天，工作人员们的辛苦付出。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻