UNI.T又傳喜訊，胤祖將與《優雅的朋友們》金東浩結婚！《The Unit》戰友、Hello Venus隊友獻祝福

今（12）日韓國演藝圈再度傳來喜訊，《Undercover》、《優雅的朋友們》演員金東浩（曾名姜東浩），將與曾為女團Hello Venus與UNI.T成員的胤祖結婚。是繼李繡至之後，UNI.T第二名宣布婚訊的成員，兩人喜訊甚至只隔一週。

金東浩所屬經紀公司Make Story對外宣布金東浩將於11月締結百年佳約，和準新娘（即胤祖）是從同事發展成了戀人，以尊重和信賴為基礎真摯的交往，長久的愛情終於結了果。經紀公司亦表示婚禮是非公開形式於首爾某處舉行，僅邀請雙方家人與親朋好友。



金東浩與胤祖都在個人IG上傳了手寫信與婚紗照，分別向粉絲傳達消息，金東浩信裡寫下：「大家也許會因為突如其來的消息感到驚慌，也許也會有人覺得『是時候了』，現在要在家庭這溫暖的籬笆裡開起全新第二幕，非常感謝包容不足的我、毫無保留支持我的粉絲們，我會努力成為更帥氣的演員予以報答。」



胤祖形容金東浩是「一輩子想在一起的人」，說明對方給了很不安的自己很大的力量，一直守護在自己身邊，「無論何時，我們都會最先想到對方，一起朝著健康、開朗的方向生活」，並且希望大家能為他們祝福，「以後會以更健康的模樣和帶來更好的消息和大家見面的」。



金東浩的貼文可見演員蘇有珍、韓銀城、崔呈媛與模特兒姜勝賢獻上祝福，而胤祖的留言區更是充滿回憶，因為不少曾一同參與選秀節目《The Unit》的戰友如BBGIRLS恩智、DIA順伊、NC.A、Dal★Shabet世理、LABOUM柔廷、CoCoSoRi 的Coco，當然也有一起從節目脫穎而出組成UNI.T的宜珍、楊知元、李繡至、李玹珠、豫彬，另外還有Dal★Shabet雅英、After School李佳恩與廷娥、演員鄭惠成與崔呈媛……等等，就連更早在Hello Venus的隊友Alice、Lime都現身。



特別的是，上週‎UNI.T隊友李繡至才宣布結婚而已，相當快速又有成員要和他人共組家庭了。看見這兩週喜訊成員們的互動，對粉絲WOO U來說肯定很興奮吧！幾天前UNI.T除了ZN（LABOUM津銳），都為李繡至辦了Bridal Shower（新娘婚前派對）。



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