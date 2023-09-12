好心疼！防弹少年团V自曝职业倦怠在2018年「Fake Love」时期最痛苦！甚至下定决心「刻意受伤」只想休息！

近日BTS防弹少年团的V金泰亨时常出现在大小综艺节目中，相当活跃，也与观众们分享许多不为人知的小故事。尤其是时常提到自己虽然是当红韩流偶像，却也遇上了低潮期，在YT频道《防弹TV》中更回想起2018年的往事。

在11日更新的YT频道《防弹TV》影片中，播出了成员SUGA与V的对话，SUGA也为V在9月8日首度发行的SOLO专辑「Layover」祝贺，并且以过来人经验说明能够体会V这段时间的辛苦。而作为BTS中最后一位推出SOLO专辑，V也坦言有点压力。V也表示整张专辑都是走一种能够很舒服地收听的风格，没有过於用力的歌曲，更能表达出V本身的情感。



V与SUGA都表示BTS中七位成员们的音乐色彩都有著明显的不同，各自拥有不一样的风格但合体之后就成了防弹少年团，也表示7人相处真的非常愉快，SUGA也说偶尔也会思考著如果在团体演唱会中，成员们都各自带著SOLO歌曲表现在各自的单独舞台，曲目列表应该会相当精彩，让他相当期待。目前看来要等待所有的成员们都结束兵役期，BTS最快也要在2025年可以再度全员合体。



V还在影片中回想起2018年的低潮，他提到「Fake Love」活动当时是他人生中感到最辛苦的时刻，可能大家普遍认为「他们有什么感到辛苦的？」但其实V认为背后的辛苦是大家无法体会的，SUGA也相当赞同，当时的他们的确非常辛苦，总是为了想呈现最好的一面而努力，当然也会职业倦怠。成绩优异对他们来说不是重点，太过忙碌的行程让每一位成员都疲惫不堪。V甚至觉得自己比起其他成员似乎节奏更慢了些，更开始产生自我怀疑，是否只有自己正在倦怠中。



令人心疼的是，V自曝当时面对著无法休息的现实，甚至想要一整天好好放空发呆，状态相当痛苦也消极，一直在思考如何可以休息，最终甚至想出「应该要受伤吧」这样的想法，但现在的他回头看，希望改变当时那个消极的自己。SUGA也表示这种疲累的程度真的很难坚持下去，就算苦撑了也不能保证会有好的结果，这是更加令人感到挫败的一个关键。



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