韩知名评论家谈民众狙击「郭TUBE李娜恩」：大众反应过激，April李玹珠被欺负是活该，防弹少年团7人也没有那么和睦

韩国知名YouTuber 郭TUBE和前女团April成员李娜恩的网路争议热度不减，这一事件引发了广泛的讨论和争议，近日韩国著名大众文化评论家金甲洙疑似替他俩说话的发言再次激怒了民众。

日前，金甲洙在YouTube频道节目《매불쇼》上讨论了郭TUBE事件。 金甲洙表示：「我们的社会中似乎存在一种『弱者效应』的怪圈，一个不太出众的人一旦成为名人或明星，就会受到追捧。如果再加上他们有过校园暴力的受害经历，大家还会同情他们，令他们更加走红，郭TUBE就是一个典型代表。 这些人成名后，第二阶段的『踩踏』效应就开始了，这种抬高后再踩低循环不断地在我们社会中重演。」



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金甲洙接著提到了李娜恩和李玹珠，表示：「郭TUBE提到的是校园暴力争议，那么我想问在这么多校园暴力争议中，真正弄清楚事实真相的有多少？ 舆论风向反转的的案例又有多少？ 这些问题值得我们仔细审视。 」节目主持人崔旭在此强调：「金甲洙绝对不是在为校园暴力辩护。 」

金甲洙继续发言称：「最初的一些校园暴力事件确实存在真实性，曾有不少受害者揭露了被迫当跑腿或被殴打的经历，这些事情经过调查后确实属实。 然而随著一些人走红，有同学出於报复目的发帖指控，导致许多艺人因不实指控而被冤枉，现在我们需要更谨慎地看待这些事件。」



他还表示：「任何团体中都会有争执和摩擦，如果确实有人遭到霸凌，他们完全可以与经纪公司或有关方面沟通，这种内部问题不需要外界插手，比如BTS7名成员之间也不总是和睦相处。」 金甲洙说及April成员之间的排挤事件时称：「AOA的权珉娥和申智珉之间的纠纷，以及之前T-ara成员柳和荣的事件，都涉及团体成员内部矛盾，这些问题都是当事人之间的事情，不该由大众来插手。」 他甚至称：「李玹珠经历那些事情是活该。」

对此，崔旭反驳道：「艺人本身就是被大众消费的对象，他们不能只接受赞美和好评。」 然而金甲洙坚持认为：「郭TUBE、AOA和T-ara事件中的大众批评过於激烈，我们需要反思这一病态现象。」



金甲洙还补充说：「如果一个人觉得自己的人生并不空虚，他就不会花费精力去写那些恶意评论，面对有问题的艺人，我们只需选择无视。」 崔旭则回应道：「大众通过取消订阅来表达不满，是因为他们没有其他渠道发声。」

节目播出后，网友们纷纷表达了不满，表示金甲洙将「关系不和」与「欺淩」混为一谈，尤其是他关於「李玹珠活该」的发言引发了强烈抗议，目前该言论已被从节目中编辑删除。

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