Super Junior圭贤转往Antenna形象照受好评，连神童都想要！
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Super Junior圭贤转往Antenna形象照受好评，连神童都想要！

明星   2023年9月8日   星期五14:50   草莓  

（封面图源：Twitter＠antennamusic）

Super Junior圭贤目前已从待了10几年的SM娱乐转往Antenna，新环境新气象，大家对他在Antenna拍摄的形象照（履历照）赞誉有加。

*相关报导：‎Super Junior圭贤与Antenna签约！开设官方Instagram帐号，手持「职员证」难掩兴奋情绪

昨（8）日，Antenna发布了圭贤的第二组形象照，他穿著白色待有细蓝条纹的衬衫，清新明亮的风格颇受好评，而戴上黑框眼镜又有俏皮感。最后一张则是黑白照，看起来应和先前发布的白色T-shirts款是同一组。

网友、粉丝们都称赞圭贤这些形象照拍得很好，甚至感谢Antenna对圭贤的照顾。最有趣的是，神童曾在上一组形象照出炉时，留言：「也……帮我拍一下吧……♥」，他和Antenna完整的对话是这样：

Antenna（发布圭贤形象照）：「长得真帅是吧？身为拍摄者，感到很欣慰」
神童：「也……帮我拍一下巴……♥」
Antenna：「我的天啊！一二三咔嚓……（蓝心）（Ya）（相机）」
（图源：Threads@antenna_official截图）

不知道神童是不是想跳槽了，这个互动让网友觉得又好笑又可爱啊！不对……这篇重点应该是圭贤的美貌，让我们多看一点……
（图源：Threads@antenna_official）（图源：Threads@antenna_official）（图源：Threads@antenna_official）

▼圭贤官方IG稍早还有多发一张！说「企鹅+眼镜=蓝心」呢！

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