Super Junior圭贤转往Antenna形象照受好评，连神童都想要！

Super Junior圭贤目前已从待了10几年的SM娱乐转往Antenna,新环境新气象,大家对他在Antenna拍摄的形象照(履历照)赞誉有加。

昨(8)日,Antenna发布了圭贤的第二组形象照,他穿著白色待有细蓝条纹的衬衫,清新明亮的风格颇受好评,而戴上黑框眼镜又有俏皮感。最后一张则是黑白照,看起来应和先前发布的白色T-shirts款是同一组。



#규현 때로는 감성적인 음악으로 때로는 유쾌한 웃음으로 다양한 분야에서 종횡무진 활동하는 규현이 안테나와 함께 하게 되었습니다. 우리가 만나 다양한 모습으로 채워갈 앞으로의 시간을 기대하며 두근거리는 마음으로 환영의 인사를 전합니다. Welcome Kyuhyun to the Antenna family!… pic.twitter.com/I9v5RKG3t6

网友、粉丝们都称赞圭贤这些形象照拍得很好,甚至感谢Antenna对圭贤的照顾。最有趣的是,神童曾在上一组形象照出炉时,留言:「也……帮我拍一下吧……♥」,他和Antenna完整的对话是这样:

Antenna(发布圭贤形象照):「长得真帅是吧?身为拍摄者,感到很欣慰」

神童:「也……帮我拍一下巴……♥」

Antenna:「我的天啊!一二三咔嚓……(蓝心)(Ya)(相机)」



不知道神童是不是想跳槽了,这个互动让网友觉得又好笑又可爱啊!不对……这篇重点应该是圭贤的美貌,让我们多看一点……



#규현



안테나의 새로운 아티스트!

규현을 환영하는 웰컴 영상이 공개되었습니다



https://t.co/YQfRrZcBih



Antenna's new artist, Kyuhyun!

A welcome video is now available. #KYUHYUN #Welcome pic.twitter.com/uqeb3d2ePz