[好片推荐]惊悚指数太高！《千万别开门》独居女子不要看！遇上这样的卖家让人束手无策！

[无雷]在网路连结以及资讯发达的现代社会，一个手机号码以及平台上的帐户，竟然能让有心人做出无数难以想像的操作，透过手机，在几秒钟的时间就能够完成汇款购入想要的物品，但可能在某些人眼中，你已成为他的目标。

首度挑战惊悚题材的演员申惠善，片中发挥了强劲的演技功力，将这个角色的内心恐惧发挥到最大值。在二手网站上买到了一台故障的洗衣机让她相当苦恼，但卖家帐号却突然人间蒸发，她为了讨回公道，意外地揭露了更多真相……虽然片名叫做《千万别开门》，但大家看了就会知道，就算不开门，想要进来的人还是会进来啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊〜



本片中也反映出警方在办案时的困难度，相似的网路诈骗或是网路交易出现问题的案件层出不穷，警方也需要花上很多时间调查帐号背后这些隐藏的人物，有心人也就利用这点得以逍遥法外。这些事情一日无法解决，对於被害者来说就像心头上的一根刺，无时无刻都感到不安与威胁。



《千万别开门》片中令人惊悚的感觉非常强大，未知的人正透过网路与你联络，甚至在暗处监视你的一举一动，说不定他才刚跟你擦肩而过，就算换了手机他也能找到你，这种内心深层的恐惧，让人觉得没有一个属於自己的私密空间，彻底打乱你的正常生活，让人精神崩溃。片中营造的恐惧感非常到位，让人之后真的该思考是否能在网路留下手机等私人讯息，因为有了这些等於所有资讯全曝光。



最近在《Moving异能》中出演怪力男的金成均，也在片中饰演锲而不舍的刑警，抽丝剥茧发现了真凶的秘密。整部电影都让人跟著女主角感受到不安，加上金成均的调查，真相也越来越明朗，犯嫌终於现身后，三人的近身打斗更是一场硬战，剧中也有相当精彩的飞车追逐戏码，可说是内心细节的描绘与动作戏码都可圈可点。



事件会告一段落，但是内心的恐惧却会留存很久。曾遇过不法网路诈骗的人太多，但很多人都会选择自认倒楣，导演也曾表示会制作本片的契机就是因为看见国内大型诈骗案的受害者中，有一位女性坚持与恶势力抵抗，而他希望将这样的讯息以电影来传达给大家。喜爱惊悚片的观众们别错过《千万别开门》，9月15日即将全台上映。



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