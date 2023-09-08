Super Junior圭賢轉往Antenna形象照受好評，連神童都想要！

Super Junior圭賢目前已從待了10幾年的SM娛樂轉往Antenna，新環境新氣象，大家對他在Antenna拍攝的形象照（履歷照）讚譽有加。

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昨（8）日，Antenna發布了圭賢的第二組形象照，他穿著白色待有細藍條紋的襯衫，清新明亮的風格頗受好評，而戴上黑框眼鏡又有俏皮感。最後一張則是黑白照，看起來應和先前發布的白色T-shirts款是同一組。



#규현



때로는 감성적인 음악으로

때로는 유쾌한 웃음으로

다양한 분야에서 종횡무진 활동하는 규현이

안테나와 함께 하게 되었습니다.



우리가 만나 다양한 모습으로 채워갈

앞으로의 시간을 기대하며

두근거리는 마음으로 환영의 인사를 전합니다.



Welcome Kyuhyun to the Antenna family!… pic.twitter.com/I9v5RKG3t6 — 안테나 Antenna (@antennamusic) August 7, 2023

網友、粉絲們都稱讚圭賢這些形象照拍得很好，甚至感謝Antenna對圭賢的照顧。最有趣的是，神童曾在上一組形象照出爐時，留言：「也……幫我拍一下吧……♥」，他和Antenna完整的對話是這樣：

Antenna（發布圭賢形象照）：「長得真帥是吧？身為拍攝者，感到很欣慰」

神童：「也……幫我拍一下巴……♥」

Antenna：「我的天啊！一二三咔嚓……（藍心）（Ya）（相機）」



不知道神童是不是想跳槽了，這個互動讓網友覺得又好笑又可愛啊！不對……這篇重點應該是圭賢的美貌，讓我們多看一點……



▼圭賢官方IG稍早還有多發一張！說「企鵝+眼鏡=藍心」呢！



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