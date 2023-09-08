Super Junior圭賢轉往Antenna形象照受好評，連神童都想要！
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Super Junior圭賢轉往Antenna形象照受好評，連神童都想要！

明星   2023年9月8日   星期五14:50   草莓  

（封面圖源：Twitter＠antennamusic）

Super Junior圭賢目前已從待了10幾年的SM娛樂轉往Antenna，新環境新氣象，大家對他在Antenna拍攝的形象照（履歷照）讚譽有加。

*相關報導：‎Super Junior圭賢與Antenna簽約！開設官方Instagram帳號，手持「職員證」難掩興奮情緒

昨（8）日，Antenna發布了圭賢的第二組形象照，他穿著白色待有細藍條紋的襯衫，清新明亮的風格頗受好評，而戴上黑框眼鏡又有俏皮感。最後一張則是黑白照，看起來應和先前發布的白色T-shirts款是同一組。

網友、粉絲們都稱讚圭賢這些形象照拍得很好，甚至感謝Antenna對圭賢的照顧。最有趣的是，神童曾在上一組形象照出爐時，留言：「也……幫我拍一下吧……♥」，他和Antenna完整的對話是這樣：

Antenna（發布圭賢形象照）：「長得真帥是吧？身為拍攝者，感到很欣慰」
神童：「也……幫我拍一下巴……♥」
Antenna：「我的天啊！一二三咔嚓……（藍心）（Ya）（相機）」
（圖源：Threads@antenna_official截圖）

不知道神童是不是想跳槽了，這個互動讓網友覺得又好笑又可愛啊！不對……這篇重點應該是圭賢的美貌，讓我們多看一點……
（圖源：Threads@antenna_official）（圖源：Threads@antenna_official）（圖源：Threads@antenna_official）

▼圭賢官方IG稍早還有多發一張！說「企鵝+眼鏡=藍心」呢！

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