f(x) 出道14周年！Victoria（宋茜）跳《Hot Summer》引发热烈讨论，网友：「是我的青春」

今日（5日）是 f(x) 出道14周年的日子。

Victoria（宋茜）也在 SNS 上传跳了《Hot Summer》的影片，这也让网友纷纷直呼：「我的青春」、「姊姊还是好漂亮」、「哭了～我还记得国小一年即在电视前面看他们跳这首歌」、「出道14周年快乐」、「我们f(x) 的队长啊」、「时代的眼泪」等等。

而 Luna 也发文：「Luna和 f(x) 见面14周年的日子，我会成爲不是别人想要的Ｍ而是坚持走自己梦想的道路的诚实而有深度的艺人。MeU一直都很感谢你们，我爱你们。」





f(x) 在2009年9月5日以首张数位单曲《LA chA TA》正式出道，之后陆续发行《NU ABO》、《皮诺丘Danger》、《Hot Summer》、《Electric Shock》和《4 Walls》等歌曲，展现出他们独特、优异的风格，也都有非常好的成绩，但之后就进入无限的空白期，长达4年多没有出新专辑。



之后，Victoria、Amber及Luna先后於2019年合约到期后离开公司，而 Krystal 也在2020年约满离开。Victoria 在中国进行多样的活动，Amber 在今年也出演中国综艺节目《乘风2023》，Krystal 也作为演员活跃中。

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