【韩网热帖】要求粉丝装饰偶像待机室的国内颁奖礼

就是TMA颁奖礼（THE FACT MUSIC AWARDS）。 在app挂出各项装饰package的价格，例如：花束和照片蛋糕要23万韩元（2万3千彩虹星代金券），横幅、派对用品、玩具21万韩元（2万1千彩虹星），咖啡零食16万韩元（1万6千彩虹星）。

因为是新闻媒体主办的颁奖礼，所以艺人阵容也很强。 赚粉丝钱的方法真是花样百出啊...



韩国网友评论：

1. ？？ 这些为什么要粉丝来做？

2. 根本是宰人啊

3. 在发什么大疯

4. 偶像是乞丐吗？ 为什么叫他们乞讨

5. 哇，偶像粉丝一说不想搞那些投票颁奖的东西，他们就想出这个无法拒绝的点子，新颖到令人想流泪kkkᅲᅲᅲᅲᅲ

6. 据我所知，那个彩虹星如果不用现金购买的话很难积累，要安装奇怪的游戏app并打到很高级，然后加入保险、购买物品、加入会员等等，而且积累得很慢...

7. 在电视台工作时最讨厌的就是装饰待机室，现在这都想免费做了啊

8. 哇以后是不是还要根据粉丝花钱多少来安排不同的待机地点啊，比如室内单独待机室、室内N团共同待机室、室外帐篷集体待机室？ kkk

9. 疯了吗，演出阵容那么好，而且因为是媒体颁奖礼，歌手们连酬劳都不收也会全副打扮出演，还非要赚粉丝这点钱，真恶心

10. 了不起~这点钱也要赚的话，倒是好好付给人家出演费啦

11. 如果有发疯奥运会，一定是冠军

12. 擤鼻子都不用抬手

13. 好像在把艺人神格化一样，鸡皮疙瘩kkk以后是不是要还摆供品、建神殿啊;;

14. 如果偶像本人知道他们把粉丝当傻子，也会生气吧..

15. 在吸粉丝骨髓这方面真的很有创意，完全是人质剧

16. 不能在这种地方花钱，还不如多听听串流、多买张专辑，对偶像还更有帮助一些

出处：https://theqoo.net/hot/2919029139

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