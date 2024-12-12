《酒醉罗曼史》圆满大结局：金世正离职开启全新人生，李钟元抱得美人归！（EP.11-12）

《酒醉罗曼史》中金世正和李钟元在经历了极限冲突后，终於走向了幸福。

11集中，尹珉主（李钟元 饰）在面临新产品大量生产的任务时，仍抽空与恋人蔡龙珠（金世正饰）度过了甜蜜时光。 即使一开始表情严肃、陷入苦恼，但一见到蔡龙珠便立刻露出微笑。 然而甜蜜的时刻稍纵即逝，尹珉主和蔡龙珠因新产品的发布产生了激烈对立。 在啤酒品质出现问题的情况下，重视口感的尹珉主与看重与批发商承诺的蔡龙珠产生了价值观冲突。 平时是温柔男友的尹珉主，在啤酒问题上却坚持身为酿酒大师的固执，展现出了与众不同的魅力与魄力。



一向在啤酒问题上毫不妥协的尹珉主在冷战结束后却率先道歉。 他握住提出「暂时分开」建议的蔡龙珠的手，坚定地表达了不愿意分手的决心。



第12集，蔡龙珠与吴赞辉（白成哲 饰）一同直面由白木酒业雇佣的恶劣厂商。两人展现出王牌般的实力，顺利解决了问题，为事件画上句号。TF团队剩下的任务是让失去人心的「Together」品牌起死回生。 在全体成员的努力下，「Together」首批货物成功售罄，新产品的推出大获成功。然而蔡龙珠最后的挑战是应对釜山分店的关闭问题。 在与前辈姜范（柳元雨 饰）促膝长谈之后，蔡龙珠放下了釜山分店的重担，并最终决定离开公司。



辞职申请被批准后，蔡龙珠从同事们的告别中感受到轻松。 当她投入尹珉主怀中，过往努力奔跑的记忆如走马灯般掠过，她终於流下了泪水。重新回归酿酒师生活的尹珉主，通过「一日课堂」与他人分享并享受啤酒。 他与父亲尹昌锡（李基英 饰）也从曾经的疏远关系逐渐变得时而拌嘴、时而温馨，形成了和睦的父子关系。



蔡龙珠也开启了新的人生，她从小型啤酒厂引入啤酒并在酒瓶专卖店中展示。「用你的名字，用我的名字，也用他们的名字，活在今日。为了美丽而辉煌的我们」，在蔡龙珠与尹珉主的旁白中，TF团队成员们各自的成长轨迹交织出动人结尾，为观众留下了无限遐想与期盼。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻