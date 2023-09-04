黄Viu热播韩剧《无用的谎言》141地区排名第一，金所泫&黄旼炫吻出高收视！！

由金所泫和黄旼炫携手主演的Viu Original原创韩剧《无用的谎言》开播以来深受观众喜爱，近日更在日本、印尼、马来西亚等141个地区及国家荣登OTT平台收视冠军，红出国际！剧集将於月中迎来大结局，香港观众可以透过「黄Viu煲剧平台」免费收看。

自揭「杀人」秘密

随著《无用的谎言》步入尾声，主线剧情亦更见紧凑！说谎者猎人穆率熙（金所泫 饰）和神秘音乐人金道河（黄旼炫 饰）陷入「友达以上、恋人未满」的关系，此时率熙的「测谎雷达」却响起警号，令她怀疑道河就是杀害前女友的犯人！为了释除率熙的疑虑，道河向她剖白了自己的恋爱故事：道河的前女友严智因为远距离恋爱而缺乏安全感，期后更以死相逼，令他陷入巨大的压力中；某天二人发生激烈争执后，严智意外身亡，令道河非常自责，当下更向警方认罪，从此背上杀人嫌疑犯之名！率熙闻言后非常心痛，二人也在经历各种风波后，确认了恋爱关系；这时严智的尸体却被挖出，道河再被推上舆论的风口浪尖⋯⋯



「道率CP」感情升温，还在第九集迎来甜蜜初吻刺激收视！日前剧组也公开了二人吻戏的幕后花絮，只见黄旼炫拍摄后马上用手遮掩双眼、红都面晒，更被导演指他忘记用手抚摸女方面颊，看来相当紧张，对此他害羞表示：「把对方的脸看得太清楚了！」金所泫也笑言：「太害羞了，所以才会分得很开！」



「穆率熙」风受追捧

为切合角色设定，「穆率熙」的穿著多以韩国平价品牌为主，主打青春率性、贴地但有个性，加上每件单品售价仅港币数百元，令一众小资女可以无痛入手，难怪引发韩妹争相仿效！穿厌了Y2K风格的丝打，不妨透过《无用的谎言》学习金所泫的转季穿搭吧！



Viu Original原创爱情悬疑韩剧《无用的谎言》讲逢星期一、二晚上9时15分在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《恋人》、《等待了很久》、《优雅的帝国》、《残酷的实习生》和《纯情拳击手》等人气韩剧。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻