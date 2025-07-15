Super Junior神童综艺自曝「胸」器太显眼， 直接被导演喊停！圭贤神助攻，银赫疑「哥不只动一处吧？ 」

超人气男团Super Junior成员神童在综艺节目中大方分享自己接受乳头缩小手术的经历，意外成为话题焦点。

YouTube频道「十五夜」公开的《Super Junior 20周年纪念聚会》影片中，神童谈起自己过去在节目中遇到的尴尬往事。 他回忆起当年录制MBC幼儿节目时，正和孩子们一起跳舞、唱歌，却突然被导演喊停。 神童说：「导演突然喊『Stop！』，接著又说『太明显了』，原来是因为我的衣服太贴身，导致胸部线条太显眼。」



这段尴尬经历成了他日后决定接受乳头缩小手术的导火线。 当成员圭贤打趣问道：「所以你后来不是去动了手术吗？」神童毫不避讳地回答：「对啊，因为（颜色）太深，所以就去做了，这就是乳头缩小手术。」他还分享术后心得：「刚做完时感觉就像完全没了，不过医生说会再长出来，真的很神奇。」让现场笑成一片。



成员银赫也笑说：「哥其实偷偷动了不少手术吧？」此外，神童还提到自己的综艺初期经历，透露其实是《无限挑战》第一季「无理的挑战」时期的元年成员之一。 他自嘲说：「那时候公司非常用力推我，但效果不是很好，不过吃了很多好东西就是了。」语气轻松幽默，惹得成员们哈哈大笑。



神童自2005年以Super Junior出道以来，活跃於音乐、综艺及MV导演等多领域，依旧以独特的幽默感持续带给粉丝满满的欢乐。

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