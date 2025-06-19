【韩网热门】说到「本业超强、歌手出身的演员」，第一个想到这位！

所谓「本业超强、歌手出身的演员」，是指演技和唱功都很好、且一直进行歌手活动的艺人。 原PO心目中这样的艺人一共有4位，首先是IU，今年有主演剧集《苦尽柑来遇见你》，还发行了第三张翻唱专辑《花书签三》。





第二位是金世正，主演了《驱魔面馆》等多部剧集，2023年发行首张正规专辑《门》。





第三位是都敬秀（D.O.），一直有在拍戏，去年发行第三张迷你专辑《成长》，7月即将携首张正规专辑《BLISS》回归。





第四位是陆星材，主演剧集《鬼宫》刚刚剧终，今日发行首张个人迷你专辑《All About Blue》。





被誉为「神之7秒」的唱段：



原PO只想到这四位艺人，网友们则补充了更多唱歌演戏都优秀的歌手转型演员，获提名次数最多的依次是严正化、张娜拉、任时完、徐仁国、郑恩地、李俊昊、任昌丁、朴珍荣、金昌完！

韩国网友评论：

1. 点开之前想的是张娜拉、任昌丁、严正化，但大家聊的人都好年轻耶kkk

2. 这领域的终极王者应该是严正化吧？ 演技也拿了百想最优秀演技赏

3. 这区的老大不是金昌完大叔吗kkk

4. 如果严格按照「演技和唱功都很好、且一直进行歌手活动」这个标准，我只能想到IU

5. 在唱歌和演技这两方面都超强的，感觉IU独是一无二。 她出演的作品几乎都在水准之上。

6. 都敬秀本业歌手就不用多说了，演技真的好到吓到我... 看剧的时候完全没发现他是EXO成员

7. 都敬秀和IU应该是代表人物了，歌手跟演员都兼顾得很好，而且保持平衡地在活动

8. 张娜拉不是也很厉害吗？ 本业（歌手）得过大赏，演的戏也几乎都是大热剧

9. 始祖应该还是娜拉姊了，但她好像很久没出专辑了？ ᅲ 姊姊也请出来唱歌吧...... 这四个人真的都很强

10. IU、都敬秀、郑恩地、徐仁国，这几位同时兼顾歌手与演员活动的，应该算是TOP了... 要说从偶像出身的演员中最强的，我会选任时完，但他几乎已经不唱歌了ᅮᅮ

11. 现在真的太多人，哈哈哈，根本选不出来ᅮ

出处：https://theqoo.net/hot/3792307924

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