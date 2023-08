Super Junior 出品有保证！旅行综艺《神灯骑士》定档9月13日，这次要去沙乌地

男团Super Junior的真人秀团综《神灯骑士》(《Knights of The Lamb》)将於9月13日开播。

《神灯骑士》共推出4集,每周三播出,由SJ利特、神童、银赫、东海、厉旭和圭贤几名成员一起出演,他们将前往沙乌地阿拉伯的首都利雅德(Riyadh)完成各种任务,来换取神灯,是一档旅行类综艺。

正式旅行之前,SJ的成员们需要向「精灵」许愿,为了实现愿望成员之间要展开竞赛,而利雅德的角角落落还藏著各种神秘任务等著他们。



2019年SJ曾在沙乌地阿拉伯举办个唱,是首个在该国家举办演唱的亚洲歌手,今年他们又成为了当地官方认证的旅游宣传大使,可见SJ在沙乌地阿拉伯的人气。 加上SJ的团综一向都冲突与幽默并重,势必会为粉丝带去一场爆笑真人秀。



슈퍼주니어, 사우디 관광청 홍보대사 됐다 "좋은 인연"



SUPER JUNIOR establishes a good relationship by becoming the ambassador for the Ministry of Tourism of Saudi Arabiahttps://t.co/yPsfHBOF3i#슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR pic.twitter.com/vmPjhRXfIG