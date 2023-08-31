Super Junior 出品有保證！旅行綜藝《神燈騎士》定檔9月13日，這次要去沙烏地

男團Super Junior的真人秀團綜《神燈騎士》（《Knights of The Lamb》）將於9月13日開播。

《神燈騎士》共推出4集，每週三播出，由SJ利特、神童、銀赫、東海、厲旭和圭賢幾名成員一起出演，他們將前往沙烏地阿拉伯的首都利雅德（Riyadh）完成各種任務，來換取神燈，是一檔旅行類綜藝。

正式旅行之前，SJ的成員們需要向「精靈」許願，為了實現願望成員之間要展開競賽，而利雅德的角角落落還藏著各種神秘任務等著他們。



2019年SJ曾在沙烏地阿拉伯舉辦個唱，是首個在該國家舉辦演唱的亞洲歌手，今年他們又成為了當地官方認證的旅遊宣傳大使，可見SJ在沙烏地阿拉伯的人氣。 加上SJ的團綜一向都衝突與幽默並重，勢必會為粉絲帶去一場爆笑真人秀。



슈퍼주니어, 사우디 관광청 홍보대사 됐다 "좋은 인연"



SUPER JUNIOR establishes a good relationship by becoming the ambassador for the Ministry of Tourism of Saudi Arabiahttps://t.co/yPsfHBOF3i#슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR pic.twitter.com/vmPjhRXfIG — SUPER JUNIOR (@SJofficial) May 23, 2023

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