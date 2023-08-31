《演员旅行中》丁海寅&任时完陷入「数字8」时空，两人超有缘让在场所有人都起鸡皮疙瘩的程度！

从今天开始，我的幸运数字就是8了！丁海寅&任时完的《演员旅行中》已经开播罗～。

由两大男神级演员「丁海寅」和「任时完」所合作的旅游综艺节目《演员旅行中》已於上周三正式开播，帅哥之间满满的Bromance互动也让这个节目很有看头。

*韩综《演员旅行中》现已登陆「黄Viu煲剧平台」 ，同步跟播中，香港观众可以免费收看。



在《演员旅行中》两人结伴同行前往威士忌最大生产国之一苏格兰，品尝美酒佳肴之余，更联系著彼此的感情，在出发前，节目组分享了他们俩其实与「数字8」有著很深的渊源！让现场众人听了忍不住起鸡皮疙瘩。



1. 出生年份：两人都是「1988年生」，一出生就带著双8的命运。



2. 生日：丁海寅是4月1日，任时完12月1日，刚好就差8个月。



3. 工作人员：连作家跟主拍摄导演也都是1988年生！



4. 旅游地点：而他们两人一心向往的此次旅游地点苏格兰的单字，也是8个英文字母「Scotland」，真的是被各种「数字8」给围绕啊。



这次的旅程也会以8这个数字，来完成一系列任务，光是两位帅哥同框就非常养眼了，充满未知的超有缘旅程也让观众们十分好奇。

此外，「国民初恋男」丁海寅9月中将访港与粉丝见面！他将於下月12日在港出席《Viu Scream Dates 呈献：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉丝见面会，届时影迷不但可以近距离与丁海寅见面，全场粉丝更可参与欢送环节，并会获赠小礼物！门票现正公开发售，与此同时，Viu还独家推出优惠套装，买飞送总值过千优惠，详情可浏览Viu Hong Kong facebook（https://www.facebook.com/viuhongkong），万勿错过。

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