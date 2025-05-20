真的专场等太久…实力男团AB6IX宣布6/29来台CONCERT热力开唱

韩流一波波抢攻！其中被粉丝点名「真的专场等太久」的团体中，人气实力男团AB6IX一定有在期待名单上！这次ABNEW（官粉名）终於轮到你们的尖叫声，AB6IX正式宣布即将於6/29（日）晚间18：00，於「TICC台北国际会议中心」举办「2025 AB6IX CONCERT in Taipei」，四小帅田雄、金东贤、朴佑鎭与李大辉，在得知行程确认后，也满心期待开心不已，异口同声向所有ABNEW发出邀请：「实在是太开心，我们也跟大家一样心心念念这天很久了！终於能够亲自来跟所有的ABNEW见面，我们将准备全新的舞台与歌单送给大家，希望当天能见到你们一起来同欢！」。

由田雄、金东贤、朴佑鎭与李大辉组成的AB6IX，四小帅各自身怀绝技，加上无敌101%的亲和力，都让粉丝溺爱不已，只要一接触就秒速爱上他们，自去年10月推出第九张迷你专辑「BORN LIKE THIS」，当中推出的五首歌＜In My Vein＞、＜NVKED＞、＜Forever Young＞、＜Hurt Me＞与＜Butterfly Effect＞，每一首 作品堪称根本都是用做主打歌的态度制作，而其中首推主打＜NVKED＞，成员李大辉还亲自做词、做曲制作这首歌，成功完美的激发出AB6IX不光会唱与会跳的实力外，最令粉丝感动的，莫过於从这首作品中，能感受到他们团队的精神与深厚默契，无不对他竖起大拇指喊赞：「大辉年纪轻轻就如此具备全方位音乐实力，第一次听就喜欢上了，真的会一直期待他后面更多作品！」。



也因如此，粉丝就开始期待他们能出巡，能有机会亲自感受AB6IX在舞台上的音乐爆发力，当然，ABNEW除了超想看他们的演出，靠著YT专属频道与各制作单位邀约专属特企AB6IX节目，也造就他们总是能带动收看者的情绪起伏，时而搞笑时而又顽皮，有时带著可爱的孩子天真小任性，但有时又有超催泪的情感互动，一点一滴都牵引著无数粉丝的心，一路跟著AB6IX成长，也让他们被粉丝封为「最具音乐生命力的综艺男团」，这部分，ABNEW不妨小小期待一下，要是AB6IX兴致一来，在CONCERT上彼此玩闹逗嘴分享生活点滴，相信绝对是粉丝最别具意义又难以忘怀的一天。

不管台上或台下，AB6IX总是带著诚挚的心谢谢粉丝支持，自2019/5/22出道至今，算算六年余光景，田雄、金东贤、朴佑鎭与李大辉透过舞台演出与社群互动，与粉丝建立起宛如家人般的亲昵，他们非常珍惜如此得来不易的礼物，AB6IX表示：「ABNEW是我们非常重要的信念，为了不负所有的ABNEW期待，我们不管在音乐或各种演出上都是卯足全力，坚持要把最棒的呈现给大家，这次『2025 AB6IX CONCERT in Taipei』中，我们每一位成员无不亲自参与讨论细节，请务必期待！」。



订於6/29（日）晚间18：00举办的「2025 AB6IX CONCERT in Taipei」，票价共分VIP 区NT.5280元、A区NT.4280元、B区NT.3280元与身心区NT.2640元，福利上，只要在6/15（日）23：59前完成购票程序，即可享全场皆可参加HI-BYE欢送与获得典藏写真小卡，VIP区全部可观赏彩排与抽20名签名拍立得外，全场还有抽10人一组团体合照共计200名以及签名海报共100张，最珍贵的，则是还会从VIP区抽出幸运的20位粉丝直接与AB6IX四位成员进行1：4合照，其售票时间为5/25（日）10：00於KKTIX（售票页面建置中）启售，更多「2025 AB6IX CONCERT in Taipei 」活动详情，请上亚士传媒 AsiaMedia官方粉丝团：https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw 查询。



2025 AB6IX CONCERT IN TAIPEI

＊﻿﻿演出日期：2025/6/29（日）

＊演出时间：18：00（实际演出时间以现场为主）

＊演出地点：TICC国际会议中心（台北市信义区信义路五段1号）

＊主办单位：亚士传媒、亚太娱乐

＊售票时间：2024/5/25（日）10：00

＊售票单位：KKTIX（售票页面建置中）

＊票价：VIP 区NT.5280元、A区NT.4280元、B区NT.3280元、身心区NT.2640元（主办单位保有最终修改及终止活动之权利）

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