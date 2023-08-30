【韩网热帖】《MOVING 异能》作者姜草偏爱Disney+的原因

《MOVING 异能》原著作家姜草28日接受采访表示不喜欢某些OTT的倍速播放功能，而Disney+不提供这一服务。 姜草认为创作者安排的节奏自有其意图，他本人也订阅了8个OTT且都会看，但仍对於某些人用1.5倍速看剧表示无法理解，自嘲是属於旧时代的人。 姜草还认为Disney+的更新模式很棒，即是一次性先公开7集，然后每周公开2集，感觉就像每周上映一部电影：这周是斗植和美贤的电影，下周是洙源和智熙的电影。



此外，姜草也提到制作真人版剧集时最重视的是「一定要有趣」。 姜草认为故事中最重要的是人物，希望观众耐心看完每个人物的叙事，而在这个缺乏耐心的时代，唯一能抓住观众走到结尾的，唯有「有趣」。





韩国网友评论：

1. 我也讨厌倍速看剧

2. 倍速的话好像看了又好像没看，根本不想尝试

3. 倍速看有何意义？ 就好像在YouTube看解说版就以为看完整部电影

4. 倍速只是跟著剧情走，但这并非全部，演员传达的感情、音乐、嗓音等全部丢掉了

5. 除了网课没有倍速过...

6. 倍速看剧无法融入，干脆看YouTube解说版啦

7. 也许我老了，看不了加速的kkk

8. 晕，倍速这件事我连想都没想过

9. 倍速的话嗓音也会变吧？ 单是这一点就无法融入了...

10. 已经到了连一集剧都无法原速看完的世界吗... 刺激太强了...

11. 都说常看短影音伤脑子，看来是真的

12. 我不能没有倍速，不加快就看不下去

13. 剧终之后一口气追就想快点看完，所以会1.5倍速kkk

14. 倍速看也能看懂，就像速读一样

15. 有些剧不想融入、只想快点了解剧情，跟网课没太大区别... 如果没有倍速，这类作品连看都不会看

16. 好奇内容但又觉得无聊就会倍速... 不加快的话无法集中注意力

17. 我想快点看下集，所以都1.5倍速。 现在都有字幕不怕跟不上（台词），虽然可能错过细节，但遇到好戏份还是会正常速度复习一遍，所以无所谓

18. 不只韩国用倍速功能，全世界的趋势都这样，没办法

19. 好作品就原速看，周末剧之类就倍速

20. 我不用Disney+就是因为没有倍速...

21. Disney+可能看到这采访就去开发倍速了，因为发现了只有他们没有的功能

出处：https://theqoo.net/hot/2911225423

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