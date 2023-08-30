综艺再+1！BTS V 继《Running Man》之后还会出演《刘QUIZ》，已经完成录制！

今日（30日）据韩媒 스타뉴스（STARNEWS）报导，BTS防弹少年团V（金泰亨）参与《刘QUIZ ON THE BLOCK》的录制。

对此，tvN相关人士回应：「V 确实拍摄了《刘QUIZ ON THE BLOCK》， 已经拍摄完毕，相关录制部分将於9月6日播出。」而BTS防弹少年团在2021年曾一起出演「防弹少年团特辑」，这次是 V 首次单独出演，将与刘在锡和曹世镐聊到音乐、人生等丰富多彩的插曲。



在出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》之前，V 在28日进行《Running Man》的拍摄，这让人更加期待综艺的活跃。



另外，V 将在9月8日下午1点发行首张个人专辑《Layover》，该专辑曾因与 NewJeans 的总制作人兼 ADOR 的代表闵熙珍的合作而成爲话题，目前公开的预告照和MV都引发热烈讨论，专辑包括主打歌〈Slow Dancing〉在内，收录了〈Rainy Days〉、〈Blue〉、〈Love Me Again〉、〈For Us〉和〈Slow Dancing Piano Ver.〉共6首歌曲。



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