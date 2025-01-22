GFRIEND信飞遇到SEVENTEEN胜寛，秒变朋友模式的爆笑场面：「姿势瞬间放松太好笑了XD」

在韩国论坛theqoo上，有网友分享标题「转推数很高的男女偶像在音乐节目上之幕后对话影片」引发了热烈关注。

话题的主人公是女团 GFRIEND (VIVIZ) 的信飞 和男团 SEVENTEEN (BSS) 的胜寛，影片中信飞原本在为粉丝送福利、狂发爱心，结果一旁的好友胜寛一搭话，信飞立刻就呈现出放松的状态，真的太好笑了。

信飞和胜寛是「98Line」的同龄好友（同1998年生），还经常一起舞蹈挑战对方的歌曲，为彼此应援！

▼胜寛所属小分队BSS夫硕顺的新歌〈CBZ〉：

▼VIVIZ信飞重返GFRIEND出道10周年新歌〈Season of Memories〉：

▼韩国网友评论：

1. 好可爱哈哈哈，突然间好像变成是我的朋友，感觉更亲切了

2. 信飞也是人，哈哈哈哈哈，她立刻放松下来的样子好可爱

3. 就算是偶像也不会24小时都维持那个姿势，也是需要放松的

4. 他们完全是真朋友，原本用眼睛闪闪发光的偶像模式挥手，接著就突然弯腰、皱眉变成普通人了

5. 98line真的好可爱喔

6. 信飞啊，镜头还在运作呢～

7. 天啊，真的好搞笑

8. 那表情跟姿势也太放松了吧XD

9. 就像职场上遇到好友一样，相处自然又放松

10. 我脊椎的紧张感突然消失了哈哈哈哈

11. 我尊重你弯腰驼背的样子，哈哈

12. 瞬间变矮太好笑了～

出处：https://theqoo.net/square/3579118611

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