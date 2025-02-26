【韩网热门】大家最后喜欢的偶像是谁呀？韩剧《卧底高中》徐康俊的回答，引爆热烈留言！

大家脑海中第一个浮现的答案是什么呢？！

韩国论坛theqoo上，原PO以「大家最后喜欢的偶像是谁呀？？」为题，并分享了热播韩剧《卧底高中》徐康俊回应后辈的片段。

后辈：「前辈！你最后一个喜欢的偶像是？」

徐康俊：「少...少女时代。」



原PO表示：「我也是...少时...少女时代。」

▼韩国网友评论：（前七组是被提及最多次的团体）

1. NU'EST

2. SEVENTEEN

3. BTS 防弹少年团

4. Wanna One

5. SHINee

6. EXO

7. RIIZE

8. 少女时代

9. GFRIEND

10. 姜丹尼尔

11. 神话

12. IVE

13. NJZ

14. ATEEZ

15. NCT DREAM

16. X1

17. 东方神起

18. NMIXX

19. SF9

20. 金在中

21. aespa

22. Red Velvet

23. IU

24. 太妍

25. INFINITE

出处：https://theqoo.net/hot/3627127265?page=3

Viu Original 动作喜剧《卧底高中》讲述为了追查高宗皇帝消失的金块行踪，国情院王牌特工－郑海成（徐康俊 饰）伪装成高中生潜入校园追查，并与热血代课老师－吴秀雅（秦基周 饰）展开了一段笑料百出的伪高中生活！逢星期五、六晚上在「黄Viu」播出。



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