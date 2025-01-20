GFRIEND举行10周年演唱会！睿隣、银河和信飞泪洒现场，粉丝不舍：「真的好伤心、给我安可场」

经典女团 GFRIEND 为纪念出道10周年，除了发行特别专辑《Season of Memories》外，还举行了演唱会。

本月17～19日她们在首尔奥林匹克大厅举行《GFRIEND 10th Anniversary＜Season of Memories＞》演唱会与粉丝们见面。在这次的舞台上，GFRIEND 延续团队的过去与现在，与 Buddy（粉丝名）约定了永远，三个小时内压缩了10年的叙事，给观众带来无限的感动，以流畅的刀群舞和实力坚强的歌唱实力提高演出的完成度。



最后一场演唱会上，睿隣、银河和信飞在安可都唱到哭了，相关影片一曝光也让许多粉丝相当不舍，纷纷表示：「不知道什么时候还会聚在一起...呜呜呜」、「3天太幸福了！剩下的巡演也好好结束，以后再见」「今天活动结束后，不知道什么时候会以完整体活动」、「因爲疫情没能和粉丝们见面就结束了，感觉像是真正的结尾」、「给我安可演唱会」、「说真的演唱会场是不是太小了 ㅠㅠ 我也想去」、「公司没礼貌的结尾＋因爲疫情，成员们和粉丝们都没有好好收尾，好像用10周年来纪念，所以有点哽咽，希望大家努力活动后，还能这样聚在一起」、「GFRIEND们我们下次再见」、「但是大家的关系都很好，所以不要太伤心」、「希望HYBE倒闭」等等。

GFRIEND 也表示：「非常感谢坚守岗位的 Buddy，Buddy 是无论走什么路都能成爲我们面前光芒的存在。生活中总会遇到想要被『永远』这个词束缚的日子，出道10周年就是这样的日子。虽然有很多评论说『停止的时间过去了』，但我们的时间从未停滞过。在美好的日子里再次相遇，我们变得更加坚强和深厚，感谢大家给我们留下永远寄主的会议。」



另外，这次的10周年演唱会3月9日在大阪、3月11日在横滨、3月14日在香港、3月22日在高雄、3月29日在台北等地举行。



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