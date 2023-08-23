《PEAK TIME》14型男莅临澳门：BAE173 x TEAM 24:00 x SEVENUS同台演出机会难逢！

韩国音乐的热情将在澳门燃烧！

极受全球粉丝喜爱的韩国选秀节目《PEAK TIME》将於9月3日在「澳门百老汇™」- 百老汇舞台隆重举行《PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN MACAU》演唱会。本次演唱会将由韩国最优秀音乐人才组成的团体包括：BAE173、TEAM 24:00和SEVENUS共14位K-pop偶像举行！这个独一无二的配搭演出，必将带来一场震撼人心的音乐飨宴。

《PEAK TIME》是一个崭新的韩国音乐选秀节目，特别之处是K-pop界首个以「团体赛」方式进行的偶像生存节目。参赛者均来自知名的韩团，如：X1、B.A.P、MASC等，因此已累积丰富的经验和大量粉丝群。在《PEAK TIME》节目中，除了选出TOP 6的六队组合，更以不同配搭进行巡回演唱会。而在早前举行的韩国巡演，以及7月的台北站，门票均被瞬间秒杀，即使加场也是一票难求！



最近TEAM 24:00的队长钟业，便因接受东方神起允浩发起的《Vuja De》挑战而在K-pop界引起哄动，完全勾起了昔日B.A.P的美好回忆！加上丙周、熙都和GON，TEAM 24:00以其惊人的音乐才华和极具表现力的演出而闻名，绝对是《PEAK TIME》的杰出代表，他们将在澳门演唱会上带领All day（TEAM 24:00粉丝称号）们进入感性的音乐世界。



至於BAE173，除了是TOP 6之外，更是《PEAK TIME》的耀眼之星，因为它由翰洁这位来自限定男团X1的成员担任队长，再加上J-MIN、YOOJUN、MUZIN、JUNSEO、YOUNGSEO、DOHA和BIT，不论在唱歌、跳舞，以至Rap都拥有被一致肯定的实力。他们将以独特的音乐风格和无限的魅力赠送ELSE（BAE173粉丝称号）们难忘的时刻。



最后，当然不能忽略由熙宰和IREAH组成的SEVENUS！这队二人男团，经历了原组合MASC的解散后，透过参加《PEAK TIME》而变成SEVENUS重新出道。凭藉其强大的舞台魅力和多元化的音乐实力赢得了无数HEEALA（SEVENUS粉丝称号）的心。他们将在澳门演唱会上带来一场充满能量的现场演出，让人们感受到他们的舞台魔力。



而为了让观众们渡过一个机会难逢的晚上，演唱会主办更准备了全场的「击掌福利」和「官方小卡」，而不同票价还有「团体合照」、「彩排」、「签名海报」、「签名拍立得」等满满福利。如想跟这14位偶像近距离接触，就要把握最后机会，立即到[澳门百老汇] 网站购买门票。如希望知道更多《PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN MACAU》的相关资讯，请继续留意主办及协办单位的微博、FB和IG更新，以及新闻公布。



PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN MACAU

演出日期：2023年9月3日（日）

演出时间：晚上7时

演出地点：「澳门百老汇™」- 百老汇舞台

门票价格：港币HKD/澳门币MOP $1,688 / $1,188 / $888

售票平台：「澳门百老汇」- https://shorturl.at/agrBV

主办：万星国际娱乐文化

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