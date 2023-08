LA韩流演唱会上Rain登台观众不买帐，无应援关萤光棒：对制作的男团不负责任

歌手 Rain 在美国 LA 的 K-CON 演出中遇到了尴尬的情况。

聚集了多名 K-POP 歌手的 K-CON 日前在 LA 举办,Rain 作为表演嘉宾亮相。 尽管 Rain 展示了他精湛的舞技和唱功,甚至脱掉上衣大秀结实好身材,但观众在表演期间出奇地安静,不仅没有听到任何应援声,更有观众刻意关闭手中的应援棒,种种行为都在明示他们并不支持 Rain。



the arena when zb1 was on stage (not even performing) vs rain performing (WHY IS HE ALWAYS SHIRTLESS) pic.twitter.com/M8BWNzIZ0c