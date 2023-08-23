LA韩流演唱会上Rain登台观众不买帐，无应援关萤光棒：对制作的男团不负责任

歌手 Rain 在美国 LA 的 K-CON 演出中遇到了尴尬的情况。

聚集了多名 K-POP 歌手的 K-CON 日前在 LA 举办，Rain 作为表演嘉宾亮相。 尽管 Rain 展示了他精湛的舞技和唱功，甚至脱掉上衣大秀结实好身材，但观众在表演期间出奇地安静，不仅没有听到任何应援声，更有观众刻意关闭手中的应援棒，种种行为都在明示他们并不支持 Rain。



현지 팬들의 반응이 호응은 물론 응원봉까지 끈 채로 반응이 없다 pic.twitter.com/ycqbuQW1IR — francetracny (@francetracny) August 22, 2023

the arena when zb1 was on stage (not even performing) vs rain performing (WHY IS HE ALWAYS SHIRTLESS) pic.twitter.com/M8BWNzIZ0c — 雨 was at kcon (@yejigf) August 20, 2023

有网友推测这可能是因为 Rain 管理过的所有爱豆团体都存在解散或管理不善的情况。 有当时在现场的观众透露：「甚至有人故意关闭手中的萤光棒，原因是 Rain 虽然制作出了男团，但最终都以解散首场，他总是放弃团队，是不负任何责任的表现，所以外国粉丝讨厌他。 」

2009年 Rain 作为制作人打造了男团 MBLAQ，当初 MBLAQ 出道时有不少经典好歌深受大众喜爱，但在中间经过几次成员更迭后人气大不如前，2014年人气成员天动和李准都离开了团队。 接著 Rain 的公司 RAINCOMPANY 又於2021年培养了新人男团 Ciipher ，然而团队在出道两年后成绩未有起色，7名成员中有4人同时退出。



对於 Rain 捧出新人最终却都不了了之的情况，不少网友表示，「MBLAQ 当时算是有成功，但是真的好可惜」、「没有企划能力，又没责任感」、「坦白说 Rain 真的没有甚么制作能力」、「拜托 Rain 自己搞好就好了，不要再当甚么制作人了」等。

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