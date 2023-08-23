Super Junior队长利特主持全新选秀节目《FAN PICK》！为十七名来自世界各地练习生领航男团梦，香港练习生Ricky参赛8月30日再拼出道位

由男团Super Junior队长利特主持的全新选秀节目《FAN PICK》将会在本月30日正式播出。

除了韩国，还有日本、中国、法国、印度、伊朗、越南等来自世界各地的十七位男练习生出演，其中香港练习生Ricky亦以出色的Vocal实力参演到节目当中。与普通的选秀节目不同，观众们可以化身成「Player」，直接与参赛练习生沟通，通过不同的接触参与决定出道男团的成员组成。



大前辈利特领航

作为大前辈的Super Junior队长利特将为一众丝练习生领航，成为节目的主持人，负责人表示：「爲了选拔引领K-POP的全球偶像，将利特提拔爲新概念比赛节目《Fan Pick》的主持人！利特通过多样的综艺节目，证明了自身出色的主持技巧、爆发力和机智的口才，被称爲「值得信赖」的主持人，相信将会成功引领节目。」，更表示，希望利特在节目中的活跃，可以把梦想成爲K-POP明星的练习生们的恳切、现场氛围，原封不动地传达给全球粉丝们。在日前公开的「Player」招募影片中，被确定爲MC的利特正式登场，吸引了期待《FAN PICK》的全球粉丝们的视线，为正式播出注入了期待感！



为了打造世界级的出色男团，节目将会有十七位来自世界各地的练习生参与，除了韩国，还有来自日本、中国、法国、印度、伊朗、越南等不同出众能力的练习生，其中也有一位来自香港的练习生Ricky。2000年生的Ricky为OCJ Entertainment旗下的练习生，曾参与过MNET的选秀节目《World Klass》，经历了两年的练习生训练，这次再度出演节目拼出道位！以Vocal实力见称的Ricky相信经过多年练习后，实力会增进了不少，希望在节目中能有好成绩！

节目将於8月30公开

与其他选秀节目不同，《FAN PICK》的粉丝们可以直接成爲「Player」，获得作爲评委直接选择出道成员的权限，决定男团的正式成员，所以在《FAN PICK》中「Player」们的选择，将对比赛结果产生很大的影响。随著节目官方YouTube频道公开了可直接与练习生们进行沟通、直接选择出道成员的「Player」招募视频公开，瞬间吸引国内外韩流粉丝的视线！节目将於8月30日、韩国时间下午5点於MBC M中正式公开，大家记得不要错过！

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