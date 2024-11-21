国际韩流巨星 RAIN 郑智薰 将於12.8 首度现身沙田马场

云集国际顶尖骑师和赛驹的年度国际马坛盛事「浪琴香港国际赛事」将於 12 月 8 日在沙田马场瞩目上演，展现香港作为国际盛事之都的魅力！

为隆重其事，马会将破天荒邀请国际韩流巨星 RAIN 郑智薰 专程来港，首度现身沙田马场马匹亮相圈，於「浪琴香港国际赛事」当日担任开幕表演嘉宾。是次是马会首度邀请韩国天王级歌手为这场国际大型体育盛事揭开序幕，势必吸引本地市民及旅客慕名亲临沙田马场一睹国际韩流巨星 RAIN 的舞台魅力，以及支持参赛马匹及队伍，见证顶尖人马争霸战，感受体育盛事的炽热气氛。除此之外，当晚活动还有知名 DJ BENNY*CEE，为活动增添光彩及人气乐队 Zpecial 亦将於赛事中场，在公众席投注大堂「好赏食」楼下舞台接力献唱，为观众带来连串丰富多彩的音乐演出，为赛事增添更多激情力量！

亚洲拥有传奇地位的 RAIN，被誉为「亚洲舞王」，是韩流天王级中最具份量的艺人之一。RAIN 分别在 2006 和 2011 年被《时代》杂志评为「全球最具影响力 100人」，至今仍是榜单上唯一一位「二度入选」的亚洲艺人，可见 RAIN 的过人魅力。RAIN 以其独特的音乐风格、流畅的舞技和多元化的才能，成为跨越不同地方的文化偶像。近年 RAIN 再度活跃於内地及香港的演艺圈，除了担任《亚洲超星团》总制作人外，相隔 8 年再次於香港举行个人巡回演唱会，反应热烈。

过往多次来港工作的 RAIN 曾表示喜爱香港的文化和地道美食，希望在香港游览探索。12 月 8 日他为「浪琴香港国际赛事」担任开幕表演嘉宾，将是他首次踏足香港的沙田马场，亲身感受赛马运动的热闹氛围。RAIN 表示：「我很喜欢香港这个充满无限可能性的国际大都会，而马场是一个充满活力的地方，能够在这里表演，我感到十分高兴和荣幸。」作为马会邀请的首位韩国天王级歌手在沙田马场表演，RAIN 将带来劲歌热舞，震撼舞台，展现「K-Pop 舞台王者」风范，大家最期待他会将什么表演搬到沙田马场，唱跳哪首经典金曲呢？无论 RAIN演绎哪首歌曲，相信马迷、歌迷粉丝们都会密切期待可以近距离欣赏这位帅气与唱跳俱佳的「亚洲舞王」展示劲歌热舞！RAIN 於开幕表演中与广大香港市民及访客近距离见面之外，他还藉著首次入马场的机会和大家一起观赏现场赛事，为本地精英健儿打气，一齐见证参赛队伍为追逐冠军梦而勇往直前，在赛驹冲线一刻登上王者宝座！

经常在表演中大骚六嚿腹肌完美身型的 RAIN，十分注重自己的体格健康，勤做运动以保持最佳状态示人。RAIN 表示：「我自己十分喜欢运动，明白运动员必须经过艰苦锻炼才会有好成绩。今次到马场为大家表演，顺道观赏紧张刺激的赛马运动，支持参赛队伍。」至於 RAIN 会否在《浪琴香港国际赛事》表演中大骚他努力 keep fit 的完美 body？大家拭目以待、入场支持！

精彩派对又怎少得美食？现场特设各式主题美食，来自澳、法、日等不同国家及本地的特色食品（只限於公众投注大堂场畔小食亭 2 号发售，视乎当日供应而定），当中包括澳洲特色肠仔酥、焗法式芝士薯蓉田螺批、樱花虾蟹肉饼及港人最爱的五香牛杂，不同滋味绝对可以满足各位美食达人！记得前往沙田马场与三五知己一边欣赏表演，一边开怀畅饮，尽情投入场内热闹气氛！

「浪琴香港国际赛事」详情

日期： 12 月 8 日

时间： 上午 11 时 30 分活动开始

下午 12 时 25 分首场开跑

地点： 沙田马场

查询电话： 1817

备注： 活动详情、细则及条款请参阅活动主题网页：https://shorturl.at/RBHla。

活动及优惠内容可能不时更改，并受有关条款及细则约束，香港赛马会保留最终决定权，恕不另行通知。

活动当天沙田马场将实施人流安全管理措施。

入场及投注人士须年满十八岁，切勿沉迷赌博。

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