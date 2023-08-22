《千博士驱魔研究所》再驱魔！姜栋元「这次只做半套！」变身诈欺神棍，帅到让李东辉自叹不如

8月22日上午於首尔进行的电影《千博士驱魔研究所：雪景的秘密》制作发表会中，包含金诚植导演与主要演员姜栋元、许峻豪、李絮、李东辉以及朴素怡等都来到现场参与，并分享拍摄小故事。

《千博士驱魔研究所》剧情描述不相信世界上有鬼但却拥有像鬼一样的洞察力，假驱魔人千博士（姜栋元饰）接受了前所未有的强烈事件委托，而展开一连串故事。身为主角的姜栋元表示，这作品是相当符合这个年代的，以往的驱魔题材大部分都以恐怖成分居多，《千博士驱魔研究所》则是剧情轻松，也有著现代的动作戏码等，应该会是带有新鲜感的作品。



说到驱魔，大家更不会忘记姜栋元曾演出的名作品《黑司祭们》，当时他饰演跟在金仑奭身边协助驱魔的年轻神父，而这次再度成为驱魔人，也令观众们相当好奇。姜栋元也说明，《黑司祭们》片中他为了成为真正的神父而必须经历驱魔的课题，而这次则是假神棍，明明不相信鬼，还对客户说「驱魔能够疗愈人心」这样的话。令人相当期待剧情的发展。



李东辉则在片中饰演千博士的有力助手仁裴一角。李东辉表示，一看到剧本就相当确信自己能全心全身投入这个角色，也表示很久以前就希望有机会能与姜栋元前辈合作，也因此选择接演这部作品。不过站在姜栋元的身边与他同框出镜，也让他感觉备感压力，并且不停觉得「我是正常人吗？」引发全场大笑，李东辉说明是因为姜栋元大哥长得太帅，一天天拍摄下去就被他迷住了，更说自己在「最佳工作环境」下上班，称赞姜栋元的美貌。



《千博士驱魔研究所》将於中秋档期在韩上映，台湾也预计在9月28日上映。



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