LA韓流演唱會上Rain登台觀眾不買帳，無應援關螢光棒：對製作的男團不負責任

歌手 Rain 在美國 LA 的 K-CON 演出中遇到了尷尬的情況。

聚集了多名 K-POP 歌手的 K-CON 日前在 LA 舉辦，Rain 作為表演嘉賓亮相。 儘管 Rain 展示了他精湛的舞技和唱功，甚至脫掉上衣大秀結實好身材，但觀眾在表演期間出奇地安靜，不僅沒有聽到任何應援聲，更有觀眾刻意關閉手中的應援棒，種種行為都在明示他們並不支持 Rain。



현지 팬들의 반응이 호응은 물론 응원봉까지 끈 채로 반응이 없다 pic.twitter.com/ycqbuQW1IR — francetracny (@francetracny) August 22, 2023

the arena when zb1 was on stage (not even performing) vs rain performing (WHY IS HE ALWAYS SHIRTLESS) pic.twitter.com/M8BWNzIZ0c — 雨 was at kcon (@yejigf) August 20, 2023

有網友推測這可能是因為 Rain 管理過的所有愛豆團體都存在解散或管理不善的情況。 有當時在現場的觀眾透露：「甚至有人故意關閉手中的螢光棒，原因是 Rain 雖然製作出了男團，但最終都以解散首場，他總是放棄團隊，是不負任何責任的表現，所以外國粉絲討厭他。 」

2009年 Rain 作為製作人打造了男團 MBLAQ，當初 MBLAQ 出道時有不少經典好歌深受大眾喜愛，但在中間經過幾次成員更迭後人氣大不如前，2014年人氣成員天動和李準都離開了團隊。 接著 Rain 的公司 RAINCOMPANY 又於2021年培養了新人男團 Ciipher ，然而團隊在出道兩年後成績未有起色，7名成員中有4人同時退出。



對於 Rain 捧出新人最終卻都不了了之的情況，不少網友表示，「MBLAQ 當時算是有成功，但是真的好可惜」、「沒有企劃能力，又沒責任感」、「坦白說 Rain 真的沒有甚麼製作能力」、「拜託 Rain 自己搞好就好了，不要再當甚麼製作人了」等。

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