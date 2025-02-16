「他是最棒的前辈，正直又善良」，Rain惋惜大S过世带全场粉丝默哀、替具俊晔祈祷

「韩流天王」Rain昨晚（15日）在高雄开唱，一如往常热情表演、不吝秀上半身肌肉身材，不过他一度穿起衣服真挚谈话，原来是请全场粉丝和他一同为大S默哀并替具俊晔祈祷。

据现场粉丝所录下的影片，Rain穿上衣服后表示：「其实有一定要和大家说的话，是我亲爱的前辈俊晔哥的事情。很惋惜，我们俊晔哥是大韩民国所有K-POP艺人都很尊敬的前辈，非常悲伤，我们大家都感到很遗憾。所以我们暂时一起，过世的算是我的嫂子是吧，我从来没有见过她，但因为我是后辈，来到了这里认为花一点时间为她默哀是最好的，请大家为他们祈祷10秒钟。」

默哀结束后，他也说：「虽然无法亲自找他，但远远为他祈祷是我该做的。请大家多多为俊晔哥祈祷、多多应援他，我知道他是最棒的前辈，真的是一个正直又善良的人，到目前为止很谢谢大家，我爱你们。」

Rain的举动让现场粉丝、知情的许多台湾网友倍感窝心，还隐隐约约感受Rain想维护受部分流言影响的具俊晔，并翻出具俊晔过去和Rain共舞的影片复习。事情传到韩国，韩国已有不少媒体报导，韩网友亦相当感动Rain帅气且有义气。具俊晔过去亦曾在小姨子小S节目《小姐不熙娣》表示和Rain认识，不过小心翼翼的表示并不是很亲近。



而Rain说具俊晔是受尊敬很棒的前辈、正直且善良，具俊晔的美谈确实不少，除了在‎酷龙（Clon）队友姜元2000年出车祸后不离不弃陪伴‎外，2008年他以DJ Koo活动时，一场奥迪新车发表会上发生VIP席往下倒榻2、3米的意外，演员张根硕和歌手张泰允等人跌下去，他徒手支撑坍塌之处让掉下去的艺人和经纪人们能上来，自己最后离开。在台湾发展的韩裔美籍歌手李玖哲也曾在《小姐不熙娣》说过自己1997、1998年在韩国活动时，众前辈只有具俊晔正眼看他且对他加油（按：酷龙1997、1998正当红，可见具俊晔完全没有大明星架子）。

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