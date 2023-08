主宰MZ世代全方位大势新星李泳知 回归女Rapper本业指定台北首场9月27日开唱

拿下《Show Me The Money》冠军Rapper、靠著韩网热搜《虽然没准备什么菜》迅速成为MZ世代最红的全方位大势新星 Lee YoungJi 李泳知,拿下《Show Me The Money》冠军Rapper、靠著韩网热搜《虽然没准备什么菜》迅速成为MZ世代最红的全方位大势新星 Lee YoungJi 李泳知,9月27号将带著全新巡回《LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR ’THE MAIN CHARACTER’ 》首站选定台北登场,在Zepp New Taipei专场开唱,8 月 25 号早上11点拓元系统开卖。

2002年出生的李泳知,从歌手发迹在2019年报名参加了《高等Rapper3 》获胜成为「最年轻」的优胜者后,成功开启星途,紧接著在《Show Me the Money 11》更是不负众望地打破规则写下「首位女冠军」纪录,而藏不住光芒的综艺天赋,在YouTube经营节目《虽然没准备什么菜》一炮而红,不仅赢来圈内好人缘,还让大明星敞开心房,包括BLACKPINK的Jisoo、BTS成员Jin、IVE安俞真、朴载范、TXT队长崔秀彬、泫雅等都是座上嘉宾,还有担任《Biong Biong地球娱乐室》固定成员,与罗PD妙语如珠的爆点对话及炒热气氛的功力都让人印象深刻,短短几年内已成功身兼歌手、演员、主持… 多方发展获得正面评价,事业如日中天,也引来国际大品牌争相合作,连续接下COACH及Vans全球代言人,此外,行善总是不落人后的李泳知从私下捐出比赛奖金、帮助受虐儿童等,暖心的无私行径让乡民们大赞「真的是天使」,这些零缺点的真性情很难让人不被圈粉!



回归歌手本业的《LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR ’THE MAIN CHARACTER’ 》首次亚洲巡演,李泳知在上周五先行暖身预告后表示「我…要做亚洲巡回了,人生首次个人演唱会,未公开的歌曲也能曝光吗…?歌曲品质会比想像中的更好…?」被选为此巡回首站的台北,粉丝得知后为之疯狂「我要疯了」、「是真的回归本业,你们一定要看李泳知饶舌有多帅」、「亚洲第一站有够赞」、「扯了」,9月27号完整感受李泳知独树一格的巨星魅力。



【LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR ‘THE MAIN CHARACTER’ – TAIPEI】

•演出日期:2023/09/27 (三)

•演出时间:20:00 (实际开演时间以现场公告为准)

•演出地点:Zepp New Taipei

•票价:VIP NT$4,600 / NT$3,200 / NT$3,200 / NT$2,800

•售票时间:2023/08/25 (五) 11AM 拓元售票系统全面开卖

