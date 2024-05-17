《财阀X刑警》安普贤首度来台秀大手！易胖体质却不忌口！维持体态全靠勤运动〜

主演出过许多人气电视剧如《梨泰院CLASS》《柔美的细胞小将》《今生也请多指教》《财阀X刑警》等的演员安普贤今日抵台，率先与媒体见面，并分享首度来台心情。

安普贤是首次来到台湾，他表示在机场就相当惊讶有这么多的粉丝来接机，大家也贴心准备了用韩文写的信，让他相当惊喜。他也为了演出学习许多中文例如「大家好我是安普贤」「我爱你」「很高兴认识你」等等，最后还冒出一个「鸡排」让全场笑声不断。





安普贤是拳击手出身，身材也相当结实，他表示其实自己是易胖体质，所以必须努力运动才能维持身形，但大家问到他是否为了身材管理而忌口？他却说想吃什么就吃什么，就把自己的行为合理化，想吃烤肉就认为是「补充蛋白质」，想吃泡面的话记得多过水一次，不过他也相当自律，一周尽量都会至少进行重训等运动三次。



问到安普贤对自己哪个部位最满意？他谦虚地说没有满意的部位。不过他曾在电视节目中提到自己的手特别大，也在现场展现给大家看，大约有28公分长的大手掌，时常让他在担任模特儿时期感到困扰，因为走秀时他时常必须把手差进口袋，但是手太大可能无法放入，或是会让口袋鼓鼓的不好看，导致他的大手成为瞩目焦点。不过他的大手在拍摄电视剧时可能会成为优点，因为与他搭配的女星，被他捧著脸的话，对方的脸看起来就会变得特别小。





安普贤觉得对自己最重要的三部作品，分别是《梨泰院CLASS》《柔美的细胞小将》与《财阀X刑警》，《梨泰院CLASS》是他视为人生转捩点的作品，而《财阀X刑警》也成为他最新的人生角色，剧中为了维持他的夸张发型更是相当辛苦。他也希望有机会能够挑战历史剧或时代剧的演出，或是参与最近很受欢迎的英雄类题材。



安普贤也正在拍摄《白Packer 2》节目中，私下也与白种元老师相当熟稔，也曾与他的家人共同露营出游，那他是否学会了许多料理秘诀？安普贤笑著说虽然自己以前也常做料理，甚至煮蔘鸡汤请朋友一起来吃，不过最近也有点偷懒都直接叫外送了。不过跟著白种元老师也让他从刀工开始学习了一些料理技巧，颇有收获。接下来安普贤还有更多电视与电影作品将与大家见面，请大家多多期待。



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