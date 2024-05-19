人气女团NMIXX完美演绎超高难度中文歌「第一天」掀高潮！爱上「这味」台湾美食揪粉丝一起吃臭豆腐！

被誉为是韩流「新生代泰坦级怪物女团」的NMIXX，其成员六人Haewon（海嫄）、Lily（朴珍）、Sullyoon（仑娥）、Bae（真率）、Jiwoo（智友）、Kyujin（圭珍）已是第二次来台，本次演出在开卖后即两场全完售，舞台实力有目共睹，连续两日她们更以大学校园为主题与六千名粉丝们同乐。







NMIXX以一袭蓝白色仪队服装登场，气势惊人，带来两首人气金曲「TANK」与「Soñar」，也欢迎所有粉丝一起加入NMIXX大学，成员们从自我介绍就展现可爱魅力，一举一动都引来全场尖叫声不断，更给大家不少TMI，圭珍表示爱上了台湾的地瓜，仑娥也表示真的非常美味，Lily则表示自己品尝了水果芭乐，还想挑战芭乐加辣椒粉的新吃法，不过被台下粉丝们劝退。她们也表示想尝试台湾独特的臭豆腐，更邀约粉丝NSWER们在演出结束后一起去尝试!









NMIXX接下来换上了运动休闲风的服装，分成两小队挑战随机舞蹈，争取进入校园热舞社。接连带来许多女团如ITZY、(G)idol、夫硕顺等经典名曲的舞步，不仅是自己的歌曲，其他舞曲也难不倒NMIXX，其中两天向前辈致敬的歌单上，第一日带来了太蒂徐的「Twinkle」、ITZY的「WANNABE」与少女时代的「I GOT A BOY」，5/19则是橙子焦糖的「Catallena」、TWICE的「YES or YES」。









熟悉的前奏一下更是令全场欢声雷动，NMIXX带来超高难度的中文歌曲，由孙燕姿演唱的「第一天」，字数很多节奏又非常快，但NMIXX六位成员却唱得相当标准，完美演出，让粉丝们感到她们的满满心意。安可桥段更带来另一首抒情中文歌曲，由A-lin演唱的「挚友」，展现中文歌曲实力，让粉丝们相当惊喜。









Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻