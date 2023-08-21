【韩网热帖：】K-POP演唱会在改变，用手机拍摄成趋势！韩网反应大不同

越来越多的歌迷发现，近期的K-POP演唱会上似乎可以拿出手机录像、拍照了，放在以前这是绝对不允许的事情。

男团ATEEZ成员弘中就曾在某次采访中透露过相关事情，他表示：「本次安可演唱会上可以用手机拍摄，而非专用设备。 以前的韩国演出基本上不允许拍摄、录影，这次完全属於特例。 弘中表示：「我一直觉得粉丝享受现场很重要，想要纪录当下也很重要，因为有很多需求不同的粉丝存在，在互相不干扰的情况下能够有纪录现场的方法的话，那该多好啊，所以在和公司商讨之后，做出了（可以用手机拍摄）的决定。」

越来越多的粉丝希望用自己的镜头记录下爱豆的舞台，而国外的演唱会（大部份）都允许粉丝用手机自由拍摄。 加上此前演唱会上保全、工作人员因阻止粉丝拍摄引发争议的事情层出不穷，粉丝们认为经纪公司不该如此强势，这才逐渐形成了允许粉丝手机拍摄的氛围。 不过，也有不少人认为演唱会上把手机举过头顶拍摄影响他人观感，希望大家都注意。对於这样的现象，韩国网友们也有话要说：

1. 真的讨厌手机拍摄，因为很多人毫无分寸，从头到尾都举著手机，完全不回应台上的表演，如果你一边拍一边回应爱豆的话没关系，就因为他们并不这样才让人讨厌，如果一定要举著手机拍的话，那你们为什么不直接买现场影片回去看??? 真的太扫兴了

2. 工作人员过分阻止拍摄让人讨厌，粉丝从头到尾在拍摄不回应爱豆也让人讨厌，折中一下就好了

3. 台上爱豆那么卖力演出，你却只举著手机拍摄，这也算粉丝吗？

4. 座席的话无所谓，站席真的巨讨厌，只是为了纪念的话拍一张就算了，但是有人全程拍摄，这有什么意思呢？

5. 你可以拍，但你别举过头，妨碍别人观看

6. 以前保全人员抓的非常严格，现在不抓了，真好啊

7. 站席都已经吵起来了，麻烦各位遵守礼仪

8. 之前买的站席，大家都在拍，根本看不到歌手，我只能看大萤幕

9. 老实说你拍了之后也不会看，还不如在现场用心感受

10. 之前去我本命的演唱会我真的用手机拍了很多，回来之后根本不看，下次去我就不会再拍了，一定好好观看

11. 适当地拍几张无所谓，但是为什么有人从头拍到尾，那你来演唱会是干什么的？

12. 真的太讨厌了，这次也是，我本命都说不要拍了，但就是有人不听，这麽爱拍，你们还算粉丝吗？

13. 这样很好啊，可以给那些没法去现场的人看啊，告诉他们现场有多帅

14. 非常讨厌，就因为他们拍摄，周围的人都不好意思应援

15. 遮挡他人视线的拍摄最让人厌烦了

16. 比起专业相机，我更讨厌手机

17. 我本命从很久以前开始就允许手机和大炮拍摄，只要不举过头就行

18. 说话和安可的时候再拍吧，正式舞台别拍

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