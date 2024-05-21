孙艺真对获选《富川国际奇幻影展》演员特别展表达感谢：「谢谢成就我演员生涯的荣耀瞬间」

甫宣布设立AI部门而受到电影界关注的第28届《富川国际奇幻影展》选定了孙艺真作为本届演员特别展的主角。孙艺真也对於能够荣获这份殊荣表达感谢之意。

尝试过各种不同题材与角色，总拥有自己独特光环与魅力，广受大众喜爱的演员孙艺真，获选为第28届《富川国际奇幻影展》演员特别展的主角，《富川国际奇幻影展》从2017年起选出引领这个时代的韩国电影之代表演员，继郑雨盛、金惠秀、薛耿求、崔岷植后，今年由孙艺真接棒。今年更以「独。步。地。孙艺真」作为主题，囊括了她至今的光辉演艺之路。透过发行演员纪念册、Mega Talk、摄影展等各式各样的活动，展现孙艺真的各种魅力。



出演大小萤幕作品，孙艺真不断拓宽自己戏路，以强烈个人风格抓住观众们的目光。从《恋爱小说》《缘起不灭》《我脑海中的橡皮擦》《外出》等早期作品，让大家对孙艺真印象深刻，更是爱情片中的经典。后续更有《海盗：奔向大海的山贼》《没有秘密》以及她的代表作之一《德惠翁主》。近期也有《雨你再次相遇》与《极智对决》这两部票房相当卖座的电影作品。



孙艺真的获奖经历也是不容小觑，除了韩国国务总理表彰外，她曾获得三次大钟奖、六次百想艺术大赏、五次青龙电影奖与两次韩国电影评论家协会奖的肯定，共获得了五十多次的奖项。特别是她以《外出》获得亚太电影节最佳女主角奖，以《我脑海中的橡皮擦》获得中国金鸡百花电影节最佳女主角奖，在海外也获得不少肯定，成为韩国独一无二的女演员。接下来她更将出演朴赞郁导演的新作，令人期待。



孙艺真也表示，能够继前面几位前辈之后举办特别展，心中相当感慨，也感谢主办单位为她创造了在演员生涯中如此光荣的瞬间。孙艺真的演员特别展将於7月4日至14日在富川市一代举行。

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