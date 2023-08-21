等五年就听这场！Light粉跪求不宣传…梁耀燮暖回速助攻「希望大家买到票！」

被粉丝「Light」形容笑起来甜到出蜜，帅起来可拨云见日的韩系实力团Highlight全才成员梁耀燮，确定将以个人之姿，订於9/24晚间六点，於TICC台北国际会议中心举办「2023 BITTER SWEET：YANG YOSEOP SOLO CONCERT in TAIPEI」！当行程确认后，梁耀燮在第一时间，火速录制与粉丝问候的影片，一开始便用中文说「Light好！我是耀燮！」，最后还用浅浅微笑，甜死人的嗓音说：「一定！要！来喔！」，诚心邀请所有Light一起制造美好回忆。

提前在9/24中秋前夕，梁耀燮抢先与大家开心团圆，因此不少Light也特别期待这天到来，能与自己最欣赏的偶像听歌会友，台上、台下共聚一堂，目前已全面进入舞台演出的他，预计将准备丰盛歌单与节目让大家不虚此行！除了演出，梁耀燮日前也出现在MBC电视台，已於8/4首播的古装大剧「恋人」制作组所公开发布的OST名单里，他预计将同时与该剧女主角安恩真、音乐剧演员KAI、前MOMOLAND成员妍雨、(G)I-DLE薇娟等歌手，各自为剧献唱，一起为身为金牌收视保证的南宫珉和安恩真作嫁剧中曲目，消息一出，更是让群粉激动不已，大赞制作组真是慧眼，预料到时透过梁耀燮细腻动容的完美嗓音，绝对能为剧集加分，因此纷纷投下许愿池，期待台北场有机会亲耳听到这首作品！



自2018年於首尔与东京成功举办完个人CONCERT后，梁耀燮的宠粉与扎实的舞台魅力，便让所有Light心心念念，期待他能再次以个人SOLO与大家见面，终於时隔五年后，梁耀燮於6/10、11两天於首尔，7/20、21两天於东京举办个人SOLO CONCERT，这次行程规划台北一站，让不少可爱的Light粉俏皮留言跪求：「大家不要再一直奔相走告了，这一场我已经等五年了！拜托先让我抢到票再说啦！」，著急心情难以言喻，也让梁耀燮暖回：「辛苦大家了！很谢谢你们这样的支持，让我很窝心，希望你们都能成功买到票！我们9/24当天见！」。





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