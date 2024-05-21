N台原创剧最近缺爱情元素～请来金银淑出手打造《都会实现吗》金宇彬＋秀智七年后再度合作

一提到N台的原创韩剧作品，观众们大多想起史诗级大作或是题材概念独特的作品为主，如《鱿鱼游戏》《D.P逃兵追缉令》《京城怪物》《寄生兽》《末日愚者》《The 8 Show》等，但所谓浪漫爱情作品，似乎没有太具话题性。於是接下来由金宇彬与秀智合作的《都会实现吗》备受期待。

当然Netflix也并非没有推出浪漫爱情作品，大家也都会想起《喜欢的话请响铃》《恋爱大战》《走进你的时间》《我的女神室友斗娜》等，不过说到话题性似乎与其他电视台作品比起来稍弱。於是这一次N台找来了票房不败的金银淑作家打造浪漫喜剧作品。已与N台合作一次相当成功的《黑暗荣耀》，接下来她将以《都会实现吗》描述千年后苏醒的神灯精灵，遇上缺乏情感的人类所展开的三个愿望浪漫爱情故事。



继《黑暗荣耀》后观众们也相当期待金银淑作家的下一步，从《巴黎恋人》《秘密花园》《继承者们》《太阳的后裔》《鬼怪》《阳光先生》等，金银淑的爱情故事总能掀起热潮，本次她将与电影《鸡不可失》电视剧《浪漫的体质》的导演李炳宪合作，透过幻想罗曼史来创造全新浪漫喜剧。



也邀请到金宇彬＋秀智继《任意依恋》后时隔7年再度合作，金宇彬将变身为沉睡千年后苏醒的神灯精灵，遇见了秀智后展开一段奇幻爱情故事，同剧演员更有《恋人》安恩真、《柏青哥》卢尚铉、《The 8 Show》李周英以及《爱的迫降》高圭弼。本作品更远赴杜拜进行拍摄，也令观众们相当期待。金银淑作家与李炳宪导演的合作，到底《都会实现吗》能否成为Netflix的浪漫喜剧代表作品？也将备受关注。



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