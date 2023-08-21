主宰MZ世代全方位大勢新星李泳知 回歸女Rapper本業指定台北首場9月27日開唱

拿下《Show Me The Money》冠軍Rapper、靠著韓網熱搜《雖然沒準備什麼菜》迅速成為MZ世代最紅的全方位大勢新星 Lee YoungJi 李泳知，拿下《Show Me The Money》冠軍Rapper、靠著韓網熱搜《雖然沒準備什麼菜》迅速成為MZ世代最紅的全方位大勢新星 Lee YoungJi 李泳知，9月27號將帶著全新巡迴《LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR ’THE MAIN CHARACTER’ 》首站選定台北登場，在Zepp New Taipei專場開唱，8 月 25 號早上11點拓元系統開賣。

2002年出生的李泳知，從歌手發跡在2019年報名參加了《高等Rapper3 》獲勝成為「最年輕」的優勝者後，成功開啟星途，緊接著在《Show Me the Money 11》更是不負眾望地打破規則寫下「首位女冠軍」紀錄，而藏不住光芒的綜藝天賦，在YouTube經營節目《雖然沒準備什麼菜》一炮而紅，不僅贏來圈內好人緣，還讓大明星敞開心房，包括BLACKPINK的Jisoo、BTS成員Jin、IVE安俞真、朴載範、TXT隊長崔秀彬、泫雅等都是座上嘉賓，還有擔任《Biong Biong地球娛樂室》固定成員，與羅PD妙語如珠的爆點對話及炒熱氣氛的功力都讓人印象深刻，短短幾年內已成功身兼歌手、演員、主持… 多方發展獲得正面評價，事業如日中天，也引來國際大品牌爭相合作，連續接下COACH及Vans全球代言人，此外，行善總是不落人後的李泳知從私下捐出比賽獎金、幫助受虐兒童等，暖心的無私行徑讓鄉民們大讚「真的是天使」，這些零缺點的真性情很難讓人不被圈粉！



回歸歌手本業的《LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR ’THE MAIN CHARACTER’ 》首次亞洲巡演，李泳知在上週五先行暖身預告後表示「我…要做亞洲巡迴了，人生首次個人演唱會，未公開的歌曲也能曝光嗎…？歌曲品質會比想像中的更好…？」被選為此巡迴首站的台北，粉絲得知後為之瘋狂「我要瘋了」、「是真的回歸本業，你們一定要看李泳知饒舌有多帥」、「亞洲第一站有夠讚」、「扯了」，9月27號完整感受李泳知獨樹一格的巨星魅力。



【LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR ‘THE MAIN CHARACTER’ – TAIPEI】

•演出日期：2023/09/27 (三)

•演出時間：20:00 (實際開演時間以現場公告為準)

•演出地點：Zepp New Taipei

•票價：VIP NT$4,600 / NT$3,200 / NT$3,200 / NT$2,800

•售票時間：2023/08/25 (五) 11AM 拓元售票系統全面開賣

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞