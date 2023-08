「PEAK TIME」专场来了！M.O.N.T9/9举办FANCON！Roda中文没问题放心开聊!!!

今年最精彩、各团实力最接近的「PEAK TIME」,随著战况起伏屡屡缔造口碑,最终产生的六组强团,纷纷展开崭新的演艺行程,除了既定的「PEAK TIME」CONCERT外,也各自展开了海外巡演,一方面感谢粉丝支持,也将最扎实的演唱功力呈现於大家面前,自7/15三团VANNER x SEVENUS x M.O.N.T在台北举办接连两场演唱会后,粉丝请愿期待未来能有机会邀约「PEAK TIME」各自团体的专场CONCERT,而这心愿将要实现,由Bitsaeon与Roda组成的M.O.N.T,正式宣布将於9/9於TICC台北国际会议中心举办「M.O.N.T 2023 FAN CON(Will you be my mint?)IN TAIPEI」了!

从「PEAK TIME」第一回合开始,M.O.N.T成员Bitsaeon与Roda,就得到评审老师的肯定赞赏,一路下来过关斩将,累积现场演唱实力无庸置疑,加上完成多次海外演唱经验,得知将再次来台北开唱,两人难掩兴奋,除了承诺带来精彩内容外,在青岛生活14年的Roda,一口又顺又溜的中文让大家惊讶不已,完全不用靠翻译老师协助,就能与MINT直接交流,因此成为当天「隐藏版」的大礼包,因此在上次CONCERT后,Roda便成功掳获粉丝,圈粉UP指数堪称名列前茅,得知自己的铁粉数大跃进,Roda可没忘记换帖战友Bitsaeon的铁粉指数也要一起UP,所以此行前便笑著说:「我会多教Bitsaeon几句中文,让他也能一起加入聊天!大家希望听到他说什么?请告诉我!」。



聊到美食,继上次一路喂饱、喂满的行程后,Bitsaeon依然很忠诚的喜爱面包,而Roda则是想品尝到更多口味的牛肉面,保证是「吃货」的两人,对上次大家的照顾相当感激,因此格外期待这次又能吃到什么美食,尤其中秋节进入倒数阶段,两人也对烤肉与月饼发出喜爱的讯号,Roda说:「中秋有团圆之意,就让我们9/9当天与大家来一个最圆满的大团圆!」。首次在台北举办专场的M.O.N.T,以LIVE实力超强闻名,这次将特别带来专属BAND,一起献上最强的歌单与舞台表演,不仅会演唱收录在专辑中的团员自创作品「Tired」、「Shadow」与「Anti-Hero」等好歌外,两人在「PEAK TIME」所演唱的「FEVER」、「GO CRAZY」与「like we've never been」等也非常有机会能听到,MINT或许可以期待一下!





Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻