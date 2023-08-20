「PEAK TIME」专场来了！M.O.N.T9/9举办FANCON！Roda中文没问题放心开聊!!!

今年最精彩、各团实力最接近的「PEAK TIME」，随著战况起伏屡屡缔造口碑，最终产生的六组强团，纷纷展开崭新的演艺行程，除了既定的「PEAK TIME」CONCERT外，也各自展开了海外巡演，一方面感谢粉丝支持，也将最扎实的演唱功力呈现於大家面前，自7/15三团VANNER x SEVENUS x M.O.N.T在台北举办接连两场演唱会后，粉丝请愿期待未来能有机会邀约「PEAK TIME」各自团体的专场CONCERT，而这心愿将要实现，由Bitsaeon与Roda组成的M.O.N.T，正式宣布将於9/9於TICC台北国际会议中心举办「M.O.N.T 2023 FAN CON（Will you be my mint？）IN TAIPEI」了！

从「PEAK TIME」第一回合开始，M.O.N.T成员Bitsaeon与Roda，就得到评审老师的肯定赞赏，一路下来过关斩将，累积现场演唱实力无庸置疑，加上完成多次海外演唱经验，得知将再次来台北开唱，两人难掩兴奋，除了承诺带来精彩内容外，在青岛生活14年的Roda，一口又顺又溜的中文让大家惊讶不已，完全不用靠翻译老师协助，就能与MINT直接交流，因此成为当天「隐藏版」的大礼包，因此在上次CONCERT后，Roda便成功掳获粉丝，圈粉UP指数堪称名列前茅，得知自己的铁粉数大跃进，Roda可没忘记换帖战友Bitsaeon的铁粉指数也要一起UP，所以此行前便笑著说：「我会多教Bitsaeon几句中文，让他也能一起加入聊天！大家希望听到他说什么？请告诉我！」。



聊到美食，继上次一路喂饱、喂满的行程后，Bitsaeon依然很忠诚的喜爱面包，而Roda则是想品尝到更多口味的牛肉面，保证是「吃货」的两人，对上次大家的照顾相当感激，因此格外期待这次又能吃到什么美食，尤其中秋节进入倒数阶段，两人也对烤肉与月饼发出喜爱的讯号，Roda说：「中秋有团圆之意，就让我们9/9当天与大家来一个最圆满的大团圆！」。首次在台北举办专场的M.O.N.T，以LIVE实力超强闻名，这次将特别带来专属BAND，一起献上最强的歌单与舞台表演，不仅会演唱收录在专辑中的团员自创作品「Tired」、「Shadow」与「Anti-Hero」等好歌外，两人在「PEAK TIME」所演唱的「FEVER」、「GO CRAZY」与「like we've never been」等也非常有机会能听到，MINT或许可以期待一下！





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