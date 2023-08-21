希望粉丝遵守这7条！朴宝剑的这番话完全可以放在爱豆粉丝站的公告里

朴宝剑在直播中的言论受到了不少追星族的认可。

前几日朴宝剑开通了直播和粉丝互动，坐在车里的他和粉丝们聊天的状态很像是双方已是认识了许久的老友关系，可能是大家聊得都很舒服，朴宝剑说出了自己的心声，希望自己的粉丝们能够遵守以下几点：

1. 时间太早或太晚的话就不要来机场接、送机

2. 不要购买航班资讯

3. 不要花钱买照片

4. 去国外很冷（或很热），不要在酒店门口等

5. 收到的礼物不要转卖，不需要的话可以先联系我

6. 不要购买公演的至尊席位

7. 不要非法交易



돌판 공지로 걸어도 될 것 같은 박보검의 라방 발언 pic.twitter.com/jAeOPpExC2 — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) August 12, 2023

朴宝剑不希望粉丝只是为了见他一面而多花钱、多受罪。 他的发言很快就在各大韩网上传播开来，引来不少网友的围观和评论，大家纷纷表示：「这些可以贴在爱豆粉丝站的须知里」、「没有一条说的不对」、「真的很为粉丝著想」、「他真的太端正了」等。

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