「PEAK TIME」專場來了！M.O.N.T9/9舉辦FANCON！Roda中文沒問題放心開聊!!!

今年最精彩、各團實力最接近的「PEAK TIME」，隨著戰況起伏屢屢締造口碑，最終產生的六組強團，紛紛展開嶄新的演藝行程，除了既定的「PEAK TIME」CONCERT外，也各自展開了海外巡演，一方面感謝粉絲支持，也將最紮實的演唱功力呈現於大家面前，自7/15三團VANNER x SEVENUS x M.O.N.T在台北舉辦接連兩場演唱會後，粉絲請願期待未來能有機會邀約「PEAK TIME」各自團體的專場CONCERT，而這心願將要實現，由Bitsaeon與Roda組成的M.O.N.T，正式宣布將於9/9於TICC台北國際會議中心舉辦「M.O.N.T 2023 FAN CON（Will you be my mint？）IN TAIPEI」了！

從「PEAK TIME」第一回合開始，M.O.N.T成員Bitsaeon與Roda，就得到評審老師的肯定讚賞，一路下來過關斬將，累積現場演唱實力無庸置疑，加上完成多次海外演唱經驗，得知將再次來台北開唱，兩人難掩興奮，除了承諾帶來精彩內容外，在青島生活14年的Roda，一口又順又溜的中文讓大家驚訝不已，完全不用靠翻譯老師協助，就能與MINT直接交流，因此成為當天「隱藏版」的大禮包，因此在上次CONCERT後，Roda便成功擄獲粉絲，圈粉UP指數堪稱名列前茅，得知自己的鐵粉數大躍進，Roda可沒忘記換帖戰友Bitsaeon的鐵粉指數也要一起UP，所以此行前便笑著說：「我會多教Bitsaeon幾句中文，讓他也能一起加入聊天！大家希望聽到他說什麼？請告訴我！」。



聊到美食，繼上次一路餵飽、餵滿的行程後，Bitsaeon依然很忠誠的喜愛麵包，而Roda則是想品嚐到更多口味的牛肉麵，保證是「吃貨」的兩人，對上次大家的照顧相當感激，因此格外期待這次又能吃到什麼美食，尤其中秋節進入倒數階段，兩人也對烤肉與月餅發出喜愛的訊號，Roda說：「中秋有團圓之意，就讓我們9/9當天與大家來一個最圓滿的大團圓！」。首次在台北舉辦專場的M.O.N.T，以LIVE實力超強聞名，這次將特別帶來專屬BAND，一起獻上最強的歌單與舞台表演，不僅會演唱收錄在專輯中的團員自創作品「Tired」、「Shadow」與「Anti-Hero」等好歌外，兩人在「PEAK TIME」所演唱的「FEVER」、「GO CRAZY」與「like we've never been」等也非常有機會能聽到，MINT或許可以期待一下！





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