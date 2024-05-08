VIVIZ上演逆行神话6月9日台北开唱 5月12日全面启售！夯剧《背著善宰跑》OST是她唱

韩国女子三人团体VIVIZ上演逆行神话，成员们为了专辑竟然听了356首Demo！去年底发行的第四张迷你专辑《VERSUS》的主打歌《Maniac》，近期成为韩国音乐排行榜的新「逆行神话」，她们更确定要在6月９日於台北国际会议中心举办2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei，门票预计5月12日（日）中午12点全面启售。

VIVIZ由成员信飞、银河、严智组成，去年3月来台举行首次的粉丝见面会演出深受粉丝们的喜爱与好评，《Maniac》的成功，部分得益於其核心的舞蹈挑战，由著名编舞家Kany设计，这位编舞也曾为Beyonce设计舞蹈。这一舞蹈以其标志性的臀部和骨盆动作为人们津津乐道，吸引了众多歌手和粉丝的模仿。

严智表示：「专辑准备接近完成时，我们对这张作品充满信心。我们期待它能获得全球粉丝的认可，并且深信好的作品无时无刻都能获得喜爱。」信飞也感慨地说：「活动结束后，我发现《Maniac》的排名不断上升，我们之间曾半开玩笑地说这首歌应得到更多的爱，现在有这样的成果真是太好了。」银河也分享道：「这次专辑和歌曲逐渐获得的认可让我们感到非常珍贵和感激。这份成就不仅来自数字上的成功，更来自於粉丝的广泛支持。」



由於日前是韩国高三生英语听力测验举行的日子，VIVIZ受广播电台的邀请，特别以「不被周围的事情所动摇」为主题为考生加油打气。团体三位成员共同表达了他们的心声：「我们也会在意周遭的声音，有时也担心达不到他人的期望。但正是因为这样，我们更要坚定自己的决心，专注於自己擅长和热爱的事物。只需告诉自己『我最棒』，并坚持『依照原来的方式去做』就行了。」这番话激励了众多粉丝，他们纷纷回应说：「能得到我喜爱的偶像的支持真的太棒了！」以及「有了偶像的鼓励，我的紧张感也减轻了许多！」

此外，严智最近为韩剧《背著善宰跑》演唱了OST〈May I Love You?〉。这首歌以其活泼的编曲和可爱的歌词，真实地捕捉到了心动的感觉，表达了剧中男女主角互相守候了15年，却对爱情感到陌生的情形。这种表达让粉丝们听后能立即与初恋的情感产生共鸣，因此一经推出便广受欢迎。



2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei将於6月9日在台北国际会议中心举行，票价为5500/4500/3500/2500等4种，5月12日（日）在KLOOK售票正式开卖，更多详情可洽主办单位优势力娱乐。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻