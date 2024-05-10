和女模同地点拍照+同款戒指，边佑锡IG偷偷秀恩爱？VARO娱乐超快速回应：大学同学，对方有男友

凭藉《背著善宰跑》人气爆发中的边佑锡陷入「lovestagram」（「Lovestagram」是「爱」和「Instagram」的结合，指通过IG内容偷偷表达爱意的意思）疑云中。

韩网上有网友爆料边佑锡和模特全智秀（音译）公开在IG的照片里不仅有同地点照片，还配戴了同款戒指等。 边佑锡作为目前的大势，事情一出网路上即刻掀起轩然大波。



[정보/소식] 실시간 럽스타 터진 변우석 ([News] Real-time news of the exploding popularity of Byun Wooseok) (링크에 더있어요) https://t.co/awT70tK2AR pic.twitter.com/Ie71HxOTZA — 인스티즈(instiz) (@instiz) May 10, 2024

今日（10日），边佑锡所属经纪公司VARO娱乐对网传的恋爱传闻表示：「完全不是事实，他们只是大学朋友关系，而且对象有男友。」还强调同地点照片是因为和大学同学一起去，当时还有其他人在场。theqoo论坛上关於此事的文章留言数以惊人的速度增长中，大家纷纷表示：「一定要拍照的话，麻烦拿掉戒指」、「有可能只是女性友人，原本模特圈就会有很多异性朋友啊」、「其实就是交往了又怎样？」 、「公司都否认了，怎么还有人相信他俩在交往啊」等。

同时，韩媒也挖出女生的真男友是一名知名DJ，IG粉丝数有17万人。两人一直公开约会的照片、影片等。



此外，边佑锡和金惠奫主演的《背著善宰跑》人气火爆行进中，该剧已经登上电视剧话题榜第一名，两位主演也跻身演员话题榜TOP2。

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